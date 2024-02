Els agricultors segueixen tallant carreteres a Girona i Lleida

Els agricultors catalans mantenen, aquest dimecres 28 de febrer al matí, els talls que van començar dimarts passat 27.

En concret, afecten les vies AP-7 i N-II a Pontós (Girona) ia l'AP-2 i la C-28 a la província de Lleida. Les protestes estan convocades per Unió de Pagesos (UP) i es poden allargar fins dijous 29.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) cap a les 7.15 hores, a Girona les tractorades afecten l'AP-7 de Borrassà a Vilademuls i la N-II de Bàscara a Vilamalla; ia Lleida, afecten l'AP-2 d'Aitona a Albatàrrec i la C-28 entre Naut Aran i Alt Àneu.

UP ha convocat protestes aquest dia 28 a diversos accessos cap a la frontera amb França a Girona, i des de dimarts 27 fins dijous 29 a carreteres de Lleida. Hi protestaran per "la competència deslleial de les importacions que no compleixen amb les mateixes condicions exigides als productes" a la UE.

Exigeixen solucions

En el cas de Lleida, els pagesos han exigit solucions per a la seva situació. Diversos han apuntat que, a banda de l'estat crític en què es troba el camp, pateixen plagues.