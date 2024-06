Així és el balanç dels deu anys de regnat de Felip VI i Letizia

Més de 160 viatges fora d'Espanya, més de 900 discursos pronunciats i prop de 4.000 activitats. Aquest és el balanç dels deu anys de regnat de Felip VI i la Reina Letizia l'agenda d'actes dels quals no es va veure ni tan sols detinguda per la pandèmia de COVID-19 durant el 2020 i l'arrencada del 2021, a la llum de les dades recopilades per Sarsuela.

En els deu anys transcorreguts des que el 19 de juny Don Felipe fos proclamat Rei, els membres de la Família Reial en conjunt --els Reis, les seves dues filles així com els Reis emèrits, encara que Don Juan Carlos es va retirar de la vida pública el juny del 2019-- han dut a terme un total de 3.984 activitats fins al 31 de maig.

El gruix de les mateixes recau sobre Don Felip i Doña Letizia, tant junts com per separat, mentre que la Reina Sofia manté una agenda d'actes molt menys freqüents i en el cas de la Princesa d'Astúries i la Infanta Sofia, aquesta és molt escassa encara que cada cop més incipient, sobretot pel que fa a l'hereva del tron.

En el total d'activitats s'inclouen 3.208 audiències, en què han estat rebudes més de 25.000 persones, fet que suposa una mitjana de 321 audiències a l'any i 2.500 persones rebudes, entre elles mandataris i líders internacionals (17,6%), si bé van predominar les de caràcter institucional (35,8%).

El ritme de les activitats de la Família Reial no es va aturar durant la pandèmia, encara que aleshores es van haver d'adaptar a les circumstàncies i les mesures dictades per les autoritats sanitàries. Així el 2020 hi va haver 360 activitats, tan sols una menys que un any abans, mentre que el 2021 es van elevar a 2022. En aquesta dècada, l'any amb més activitats per part dels membres de la Família Reial va ser 2022, amb 453.

Per categoria, el 27,1% de les activitats van ser de caràcter institucional; el 16,1% van tenir a veure amb relacions internacionals; el 13,8% amb la cultura; el 10,4% amb leconomia; el 7,5% de tipus solidari; i el 6% de defensa, entre d'altres.

Pel que fa als viatges, en total els Reis han fet de manera conjunta o per separat un total de 161 viatges a l'estranger a més de 60 països, segons les dades facilitades per Zarzuela amb motiu del desè aniversari de la proclamació.

Entre aquests desplaçaments s'inclouen l'assistència del monarca a les preses de possessió de mandataris iberoamericans, així com els viatges per conèixer la tasca de la Cooperació Espanyola que realitza la Reina Letizia des del 2015, alternant països iberoamericans i africans, entre d'altres.

Del total, 16 van ser viatges d'Estat, amb almenys un per any amb excepció del 2014, quan va arrencar el regnat a meitat d'any, i el 2020, com a conseqüència de la pandèmia. Per contra, el 2019 es van realitzar un total de quatre viatges d'Estat, una cosa força inusual. El 2023 els Reis van fer el seu primer viatge d'Estat a un país africà, Angola.

A més, en aquests deu anys s'han produït un total de 91 visites de caps d'Estat estrangers, com ara dotze visites d'Estat. Per Madrid han desfilat sobretot mandataris iberoamericans i europeus, però també hi ha hagut visites de líders africans i asiàtics.

Gairebé 750 discursos del Rei

Tant els seus desplaçaments a l'estranger com els que els Reis fan per tota la geografia nacional solen incloure discursos. Segons Zarzuela, Felip VI ha realitzat prop de 750 discursos, amb el 2015 com l'any en què va tenir més intervencions d'aquest tipus, amb 101.

Aquests discursos inclouen els deu que ha pronunciat la nit de Nadal, sens dubte el més important de tots els que realitza al llarg de l'any i el més esperat. També cal incloure aquí el missatge que va dirigir els espanyols el 3 d'octubre del 2017, dos dies després del referèndum independentista a Catalunya de l'1-O.

Pel que fa a la temàtica, 205 han tingut a veure amb relacions internacionals, és a dir, s'han produït en el marc dels seus desplaçaments fora d'Espanya o quan s'ha rebut aquí algun mandatari estranger.

A més, n'ha realitzat 154 de caràcter econòmic en el marc de la seva freqüent assistència a trobades de caràcter empresarial i comercial, així com 110 d'índole institucional i 15 en actes relacionats amb l'àmbit de la defensa, atès que el monarca és també capità general dels Exèrcits i com a tal participa en alguns actes castrencs, inclosa la Pasqua Militar.

Pel que fa a Doña Letizia ha fet més de 120 discursos des que és Reina. Igual que el Rei, el 2015 va ser l'any més prolífic, amb 23. Pel que fa a la temàtica, si escau predominen els relacionats amb la salut (42), la solidaritat (40) i amb la cultura (11).

Zarzuela també ha volgut incloure la Princesa Leonor en aquest llistat, amb 15. L'hereva del tron va pronunciar els seus primers discursos en públic el 2019 amb motiu del lliurament dels premis Princesa d'Astúries i Princesa de Girona que porten precisament el nom dels títols que ella ostenta. De moment, 2023 ha estat l'any que més discursos ha fet, amb quatre.

Cal recordar que, a més del lliurament dels guardons esmentats, el 31 d'octubre va assolir la majoria d'edat i va jurar la Constitució davant les Corts. Posteriorment, en un acte al Palau Reial en què el Rei, el seu pare, li va lliurar el collaret de l'Ordre de Carles III, la Princesa Leonor va pronunciar el que ha estat fins ara el seu discurs més important pel significatiu d'aquell dia per a ella i per a la continuïtat de la Corona.