Així celebren Sant Joan altres regions d'Espanya i del món

per Gabriel Izcovich

Avui, 23 de juny, a Catalunya se celebra Sant Joan, una festivitat amb profundes arrels històriques i culturals. La celebració de Sant Joan té els orígens en antigues festivitats paganes que commemoraven el solstici d'estiu, el dia més llarg de l'any. Aquestes festivitats estaven marcades per rituals que honraven el sol i buscaven assegurar la prosperitat i la fertilitat per a la temporada de collita. Amb l'arribada del cristianisme, moltes d'aquestes pràctiques es van integrar a la festivitat de Sant Joan Baptista, el naixement del qual se celebra el 24 de juny.

Celebracions a Catalunya

A Catalunya, la Nit de Sant Joan és una de les festivitats més importants i populars. Les celebracions solen incloure fogueres, focs artificials, revetles (festes a l'aire lliure) i menjars tradicionals. Les fogueres, que s'encenen a platges, places i carrers, simbolitzen la purificació i la renovació. Saltar sobre les fogueres és una tradició que es creu porta bona sort i protecció. La coca de Sant Joan, un tipus de pastís dolç decorat amb fruites confitades i pinyons, és un element essencial a les celebracions culinàries.

Celebracions a altres regions d'Espanya

A altres regions d'Espanya, Sant Joan també se celebra amb gran entusiasme. A Alacant, per exemple, la festivitat de Sant Joan se celebra amb les famoses Fogueres de Sant Joan, que inclouen desfilades, música, focs artificials i grans estructures de fusta i cartró que es cremen la nit del 24 de juny. A Galícia, la Nit de Sant Joan se celebra amb fogueres a platges i places, i és costum saltar sobre el foc per atraure bona sort. També es recol·lecten plantes medicinals i es col·loquen en aigua per rentar-se la cara al clarejar, creient que porta salut i bellesa.

Celebracions a Europa

La festivitat de Sant Joan també és celebrada a altres parts d'Europa. A Portugal, especialment a la ciutat de Porto, la festa de Són João és molt popular. Les celebracions inclouen focs artificials, fogueres, concerts i la tradició de colpejar la gent al cap amb martells de plàstic o amb porros. A Noruega, la Nit de Sant Joan, coneguda com a Jonsok o Sankthansaften, se celebra amb fogueres, festivals i menjars a l'aire lliure. És una ocasió per reunir-se amb amics i familiars i gaudir del solstici destiu.

Celebracions al món

Més enllà d'Europa, la festivitat de Sant Joan se celebra a diversos llocs del món. Al Brasil, les Festes Juninas són una sèrie de celebracions que tenen lloc al llarg de juny, en honor a diversos sants, incloent Sant Joan. Les festivitats inclouen balls folklòrics, menjars tradicionals com el blat de moro i la tapioca, i fogueres. A Suècia, encara que no és una celebració de Sant Joan pròpiament dita, el Midsommar suec coincideix amb el solstici d'estiu i comparteix moltes similituds. Les festivitats inclouen aixecar el "midsommarstång" (pal de maig), danses tradicionals, menjars amb areng i patates, i reunions familiars.