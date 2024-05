Així era el 'cotxe ou' que va enamorar George Clooney i que va fracassar estrepitosament

per Redacció CatalunyaPress

Els cotxes moderns destaquen pels seus alts nivells de seguretat, incorporant cada cop més assistents i ajuts per reduir al mínim els riscos al volant. En aquest àmbit, algunes marques es destaquen més que d'altres.

No obstant, probablement Commuter Cars no sigui la primera que vingui a la ment. Aquesta empresa es va venerar d'haver produït "el vehicle més segur del món" a les seves línies de producció. Però aquest mateix vehicle també es considera un dels fracassos més grans de la història del motor.

El Tango T600 és un cotxe elèctric diminut dissenyat, desenvolupat i fabricat a mà per l'start-up Commuter Cars a mitjans dels 2000, amb espai perquè només hi càpiguen dues persones a l'interior.

En les poc més de dues dècades d'història de la companyia, només se'n van fabricar dotze unitats. Tot i ser promocionat com “el cotxe més segur del món” i que la primera unitat fos adquirida per George Clooney, el Tango T600 mai va aconseguir enlairar-se. Ni tan sols la seva aparició en un dels primers capítols de la sèrie de HBO Silicon Valley va aconseguir impulsar les vendes.

El fracàs del Tango T600 es pot atribuir principalment al seu exorbitant preu. Aleshores, produir-lo costava 420.000 dòlars, i el seu preu de venda era de 120.000 dòlars. Aquesta xifra era astronòmica per a un vehicle que té la mida d'una moto: fa un metre d'amplada i 2,5 metres de llargada, permetent que dos Tango T600 poguessin circular junts en un mateix carril.

Equipat amb dos motors elèctrics que generaven fins a 810 CV, podia accelerar de 0 a 100 km/h en 3,2 segons, assolir una velocitat màxima de 283 km/hi recórrer 130 quilòmetres amb una sola càrrega.

En termes de seguretat, el Tango T600 incloïa algunes característiques innovadores. La bateria del vehicle, que pesa 997 quilos, estava situada a terra, cosa que feia pràcticament impossible que bolqués.

Commuter Cars afirmava que el Tango T600 tenia una qualificació de cinc estrelles al llindar de bolcada, comparable a la d'un Porsche 911. A més, incorporava una gàbia antibolcada dissenyada segons les normes de NASCAR de l'època i seients Sparco amb arnesos multipunt.

Tot i això, el Tango T600 mai va ser avaluat per les dues principals agències de seguretat dels Estats Units, l'IIHS i la NHTSA. Donada la petita escala de Commuter Cars, és comprensible que no hagués estat possible fer aquestes avaluacions.

Sense les qualificacions oficials d'aquestes agències, les afirmacions sobre la seguretat del Tango T600 no van poder ser verificades de manera independent, cosa que va contribuir a la seva manca d'acceptació al mercat.

Per tant, malgrat les seves innovacions i alts estàndards de seguretat, el Tango T600 de Commuter Cars va quedar en la història com un ambiciós però fallit experiment a la indústria automotriu.