Així funcionarà el mecanisme per limitar l'accés al porno

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, José Luis Escrivá, ha assegurat que el sistema de verificació d'edat que incorporarà l'aplicació mòbil perquè els menors no accedeixin a continguts per a adults “és molt còmode, molt fàcil i no va a generar cap problema”.

"L'únic que estem demanant als adults és un petit esforç que s'identifiquin amb un sistema que és molt fàcil", ha assenyalat aquest dimarts Escrivà durant la seva intervenció a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

El Govern preveu que a finals d'estiu estigui a punt la primera versió de 'Cartera Digital Beta', l'aplicació mòbil que incorporarà un sistema de verificació d'edat perquè els menors no accedeixin a continguts per a adults com la pornografia.

El ministre ha detallat que es tracta d'un procediment de verificació de l'edat que "protegeix completament l'anonimat d'aquell que s'està identificant", però que té com a resultat que només aquells que són adults accedeixin a determinades pàgines etiquetades com a pornogràfiques.

"Com tot a la vida cal equilibrar diferents principis i el principi superior de protecció del menor en un context extraordinàriament preocupant és el que ha de primar i buscar solucions que a més alhora assegurin completament la privadesa de les persones i les seves decisions sobre què volen veure o no veure", ha explicat.

El responsable de Transformació Digital ha destacat que amb aquesta eina Espanya és “pionera a Europa”. "És una funcionalitat que serà obligatòria a Europa d'aquí dos anys i mig aproximadament, perquè és part d'un marc europeu d'identificació de l'edat, que serà obligatòria la seva utilització", ha dit.

En atenció a l'interès superior del menor i en el marc de la seva estratègia de protecció dels menors, el Govern ha considerat que es pot avançar "una mica, uns anys, i demanar a les plataformes que voluntàriament s'adhereixin a quelcom que serà obligatori més endavant”.

El ministre ha justificat aquesta mesura en les dades "aclaparadores i extraordinàriament preocupants" que l'accés mitjà a continguts pornogràfics dels menors és d'onze anys. "En els darrers cinc anys s'ha duplicat més el nombre d'agressions sexuals realitzades per nens", ha comentat.

"Hi ha una evidència aclaparadora que aquesta exposició de persones en una edat molt vulnerable està generant problemes psicològics, problemes de salut mental, problemes d'afectivitat molt seriosos. És un tema enormement preocupant i en aquest context hem arribat a la conclusió que alguna cosa que ja es pot fer i que és útil i eficaç", ha conclòs Escrivà.