Així serà la sèrie LGTB de vampires que protagonitzaran Anna Castillo i Ester Expósito

Les destacades actrius espanyoles Ester Expósito i Anna Castillo han fet lloc en les seves estretes agendes per col·laborar a la primera sèrie de la directora Carlota Pereda.

Les dues intèrprets, reconegudes per les seves participacions en produccions de renom com "Élite" i "Un cuento perfecto", uniran forces al thriller de vampirs titulat "Que muera el amor". Aquesta sèrie, que marca el debut televisiu de Pereda com a showrunner, ha estat anunciada per Variety i promet una experiència única per als espectadors.

"Que muera el amor" és una ambiciosa proposta produïda per Morena Films i Buendía Estudios, sorgida del mercat de sèries de la Berlinale. Segons Pereda, la sèrie explora un món de foscor, felicitat i amor etern, protagonitzat per dues vampires interpretades per Expósito i Castillo.

La trama segueix Sese, que després de ser enterrada viva pel seu ex durant 90 anys, s'embarca en una recerca de venjança i redempció en un món modern.

Aquesta història, descrita com a "visceral i romàntica" per la creadora, aborda temes de relacions tòxiques i amor etern, combinats amb elements sobrenaturals que afegeixen un gir intrigant.

Pereda, coneguda pel seu aclamat curtmetratge Cerdita, ha expressat el seu entusiasme per treballar amb Expósito i Castillo, destacant el seu talent i carisma.

La directora ha subratllat la rellevància dels vampirs com a metàfores de desitjos prohibits i emocions intenses al món modern, fent de "Que muera el amor" una sèrie que promet captivar el públic amb la seva barreja de romanç i suspens sobrenatural.