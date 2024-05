Així seran les protestes que preparen els agricultors espanyols i francesos

per Helena Celma

Associacions d'agricultors espanyols i francesos han convocat talls a banda i banda de la frontera pel proper dilluns 3 de juny, abans de les eleccions europees del dia 9. Així ho ha confirmat el portaveu de Revolta Pagesa, Arnau Rubio, en roda de premsa aquest dimecres des del punt fronterer del Pertús (Girona).

La protesta afectarà el conjunt de la frontera --des d'Irun (Navarra) a la Jonquera (Girona), ha detallat-- a partir de les 10 hores i que, de moment, tenen permís per interrompre la circulació durant 24 hores.

Estan cridats a participar agricultors i ramaders del conjunt de l'Estat espanyol i del francès, que acudiran al lloc de la protesta amb autocar, així com a associacions, cooperatives, sindicats, empreses i consumidors.

Rubio ha explicat que han decidit impulsar "accions conjuntes i crear un bloc unitari en defensa del sector privat" davant de les autoritats espanyoles, franceses i europees, a qui ha acusat d'immobilisme i manca de compromís i implicació.

Per tant, s'ha mostrat favorable al diàleg "constructiu", si bé ha advertit que la mobilització ja està convocada i que no s'aturarà "fins a aconseguir les reivindicacions".

Reivindicacions

En una reunió a Navarra, les entitats convocants van acordar exigir "clàusules mirall" per a aquells productes que ingressen a Europa, així com establir lleis de preferència de productes locals.

També eliminar els impostos a l'energia utilitzada pels productors agraris "tal com gaudeixen altres sectors". Rubio s'ha mostrat partidari del diàleg constructiu, que veu fonamental, si bé ha advertit: “La mobilització està convocada i no pararem fins a aconseguir les nostres reivindicacions”.

Signen el comunicat posterior a la compareixença les associacions Ataca (Treviño i Àlaba), Aega (Aragó), Revolta Pagesa (Catalunya), Bagea (Guipúscoa), Sepricas (Castelló), Plataforma 6f Navarra (Navarra) i Magin (Sòria). També Semilla y Belarra (Navarra), Aguirdidu (Burgos), Associació d'Agricultors i Ramaders Lliures (Zamora), Aliv (Comunitat Valenciana), Decaleon (Lleó), Sepriman (Castella la Manxa), Agrygal (Castella la Manxa), Adecgu ( Guadalajara), Adeccu (Conca) i el Moviment Independent Francès.

Cal recordar que els agricultors protesten per la greu crisi que afecta el sector i per les polítiques agràries imposades per la Unió Europea, el Govern i les comunitats autònomes.