Alerta per DANA a Catalunya i altres comunitats en aquest 20 de març

per Pau Arriaga Pérez

La DANA entra aquest dimecres 20 de març a Espanya i posarà en risc per tempestes a zones de Cantàbria, La Rioja, Castella i Lleó i el País Basc, mentre que a Catalunya hi ha un avís per boira des de la mitjanit que se centrarà a Barcelona i Girona , segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, la predicció recull avisos al centre i vall de Villaverde ia Cantàbria de l'Ebre (Cantàbria), a Burgos i Sòria (Castella i Lleó), a Àlaba, Guipúscoa i Biscaia (País Basc) ia la Rioja.

D'altra banda, els termòmetres seguiran en nivells primaverals, encara que baixen de manera pràcticament generalitzada i de forma "localment notable" al quadrant sud-oest. Així, les màximes més altes es trobaran a Almeria (28ºC), Granada, Múrcia i Saragossa (27ºC) i Albacete, Lleida i Toledo (26ºC). D'altra banda, les mínimes tendiran a baixar, si bé s'esperen augments lleugers a zones de Castella i Lleó. L'organisme estatal només preveu gelades febles als Pirineus.

En general, AEMET preveu un dia inestable a la Península per influència de la DANA que produirà intervals ennuvolats i nuvolositat d'evolució diürna a la majoria de les zones. En aquest sentit, també informa que el nord de les Canàries tindrà nuvolositat baixa i que no descarta alguna precipitació feble a les illes muntanyenques.

Finalment, la predicció recull vents de component nord a Galícia i Cantàbric, amb intervals forts a la costa de Galícia, de component est al terç oriental peninsular i Balears i fluixos variables a la resta peninsular, amb cops forts en zones de tempesta. Mentrestant, a les Canàries bufaran vents del nord amb intervals de fort.