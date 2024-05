Alerta amb l'estafa del caixer: així et poden robar els diners

En un món cada cop més impregnat d'innovacions tecnològiques, la delinqüència s'adapta a l'era digital, creant mètodes més sofisticats per estafar les persones.

De fet, la Guàrdia Civil ha llançat una alerta sobre una modalitat de frau que fusiona la ciberdelinqüència amb la manipulació de caixers automàtics, coneguda com a estafa del caixer.

Per això, els estafadors tan sols necessiten un número de telèfon i un codi pin que rebrà la víctima i que intentaran aconseguir-ho utilitzant qualsevol excusa.

En aquest cas d'aquest vídeo d'Instagram, el delinqüent es va poder en contacte amb la víctima perquè estava intentant vendre un cotxe i el suposat comprador intentava fer-li un bizum de 500 euros per comprar-lo.

A la mateixa trucada, li arribava un missatge alertant-la que no podia rebre el bizum en qüestió i l'estafador li proposava fer-li un ingrés bancari, però que necessitava un codi pin que arribaria al telèfon, i la compradora accedia sense saber que en realitat li retirarien els diners.

Més enllà d'aquesta tècnica, també solen enviar missatges de text simulant ser l'entitat bancària, enllaçant un enllaç per "solucionar els problemes".

Aquest mateix enllaç ens porta a una falsa pàgina web, on els delinqüents sol·liciten a les víctimes que proporcionin un codi que els arribarà a través d'un missatge de text, argumentant la necessitat de resoldre una suposada incidència.

Tot i això, el que realment fan els estafadors amb aquest codi és aprofitar una funció oferta per algunes entitats bancàries que permet fer retirs d'efectiu en caixers automàtics sense necessitat d'utilitzar una targeta física.

Amb aquest mètode, els estafadors poden retirar fins a 200 euros per codi, el límit establert per a aquest tipus d'operacions.

Quines mesures prendre davant aquesta amenaça?

La Guàrdia Civil emfatitza que els missatges legítims d'entitats bancàries mai no inclouen enllaços que redirigeixin a pàgines web.

Per tant, recomanen encaridament no seguir cap enllaç sospitós. Així mateix, recorden als usuaris que els bancs mai no sol·licitaran informació confidencial com contrasenyes, codis PIN o dades personals a través de missatges de text, trucades telefòniques o correus electrònics.

Davant la recepció d'un missatge d'aquest tipus, cal ignorar-lo. En cas de dubte sobre la seva legitimitat, el més prudent és comunicar-se amb l'entitat bancària a través dels canals oficials, com el servei d'atenció al client telefònic, abans de proporcionar qualsevol informació.

Si heu accedit a una pàgina que sembla ser del banc però es tenen dubtes sobre la seva autenticitat, es poden verificar detalls com l'URL de la pàgina web. Qualsevol irregularitat a la URL o l'absència d'una connexió segura són senyals d'alerta que cal prendre seriosament.