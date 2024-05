Alerta: les estafes via TikTok i WhatsApp cada cop estan més perfeccionades

per Redacció CatalunyaPress

Les estafes estan, malauradament, a l'ordre del dia. Cada vegada és més habitual veure continguts informatius o avisos de diferents cossos policials advertint-nos de les diverses i sofisticades tècniques que tenen els ciberdel·licents per intentar estafar.

Una de les últimes l'ha explicat recentment Sara Landa (qui compta amb prop de 2.000 seguidors a TikTok), assegurant que “ja no es pot confiar en ningú”.

La víctima de l'estafa diu que la van contactar a través del seu compte per oferir-li una feina senzillíssima: rebre diners únicament per donar likes en vídeos penjats en aquesta xarxa social.

Tot i que assegura que va dubtar d'entrada, els diners extra li anaven realment bé, de manera que va començar a parlar amb la seva cap ia més va entrar en un grup de Telegram des d'on es coordinava tot. De fet, al principi tot anava com li havien promès, ja que va començar a rebre Bizums amb diners... fins al punt que els ho va comentar fins i tot als seus fills.

En un moment, una de les tasques li va fer fer una transferència de diners, amb la promesa que en rebria l'import més el benefici, cosa que va passar. Però pocs dies després tot es va torçar.

Problemes

Tot i això, les seves aplicacions bancàries van deixar de funcionar durant el cap de setmana (els seus superiors li van dir que seria algun problema intern de l'entitat) i que se solucionaria dilluns.

Aquest dia va rebre una trucada del departament de ciberseguretat del banc, dient que estava sent "còmplice i col·laboradora de blanqueig de capitals".

En aquell moment, espantada, va tornar a contactar amb els seus ocupadors dient que volia recuperar els diners invertits... encara que a aquests els va fer igual. "No tenen por, perquè saben que no els passarà res", assegura.

Landa diu que va denunciar el cas davant la Policia Nacional, assegura que, per sort "no van ser gaires diners". "Agraeixo a la vida que al banc hi hagi ciberseguretat", afegeix.

Fa un al·legat final dient que tothom vagi amb peus de plom amb l' estafa dels m'agrada de TikTok. "Està passant i els diners t'arriben", conclou.