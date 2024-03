Alerta per onades de més 2,5 metres a l'Empordà

per J.C. Meneses Montserrat

El Govern ha activat l'alerta PROCICAT (Pla territorial de protecció civil de Catalunya) aquest dimarts per l'arribada d'onades de més de 2,5 metres a l'Alt i el Baix Empordà. Les onades seran de component est i hi haurà un notable mar de fons, segons ha anunciat Protecció Civil a través de la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter.

Des de Protecció Civil han demanat a la població que vagi amb compte amb les activitats professionals o recreatives que es facin al mar.

Els propers dies s'anirà complicant la situació del mar, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat).

L'agència meteorològica ha pogut confirmar que aquest dijous les onades oscil·len entre els 2 i els 3 metres d'alçada.