Alerta per ratxes superiors als 90 km/ha Catalunya

per Redacció CatalunyaPress

Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest dimecres l'alerta del Pla especial d'emergències per risc de vent (Ventcat) per la previsió de fortes ratxes de vent al Pirineu i l'Empordà (Girona).

Es preveu que es poden superar ratxes de 90 km/h a tot el Pirineu i especialment a la comarca del Ripollès i al nord de l'Alt Empordà. El vent bufarà de component nord i la distribució geogràfica del fenomen dins de la zona avisada serà local, afectant especialment les cotes altes.

Es recomana als ciutadans que tinguin precaució amb el mobiliari urbà, l'enllumenat dels carrers, les motos i els cotxes aparcats, les grues, els contenidors d'escombraries, l'arbrat i tot allò que el vent pugui enderrocar. A l'alta muntanya, es pot produir el fenomen de la tortura als llocs on hi hagi neu acumulada. Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions per a la població en cas de ventoleres a http://interior.gencat.cat/ventades

Per obtenir més informació:

Predicció i SMP: http://www.meteo.cat/prediccio/general

Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal

Incidències viàries: http://cit.transit.gencat.cat

Mobilitat: h ttp://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat