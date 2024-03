Alerten de l'aparició d'IA fraudulentes que calculen la data de la teva mort

per J.C. Meneses Montserrat

L'equip de científics darrere d'una 'calculadora de mort per IA' que pot predir quan moriràs ha emès una severa advertència per a aquells interessats en conèixer la seva esperança de vida.

Investigadors danesos van presentar el chatbot d'IA Life2vec al desembre i van dir que el programa pot predir amb precisió no només quant de temps viuràs, sinó també la riquesa que acumularàs.

Tot i això, estan apareixent en línia una sèrie d'aplicacions imitadores que semblen ser estafes, mentre que el chatbot original no s'ha llançat al públic.

L'equip ha advertit que els estafadors han creat llocs web fraudulents imitant el chatbot que “no tenen res a veure amb nosaltres ni amb la nostra feina”. "Així que aneu amb compte", adverteixen.

Diuen que el programari original és privat ja que conté dades confidencials i està emmagatzemat a Statistics Denmark, per la qual cosa no es pot accedir al bot a través d'Internet.

A la seva pàgina web insten l'audiència a anar amb compte.

Les pàgines fraudulentes que imiten aquest chatbot poden tenir com a objectiu robar dades i una altra informació confidencial, com ara adreces de correu electrònic, números de telèfon o detalls de targetes de crèdit.

"Tenim coneixement dels comptes de xarxes socials de Life2vec i hi ha almenys un lloc web fraudulent", van dir. "No estem afiliats a aquestes ni a cap altra entitat que afirmi utilitzar la nostra tecnologia", van afegir els creadors de Life2vec.

Life2vec va ser creat per científics de Dinamarca i Estats Units.

Van introduir al model dades de registres demogràfics i de salut danesos de sis milions de persones que tenien entre 35 i 65 anys.

Al voltant de la meitat dels participants van morir entre el 2016 i el 2020. No obstant, els investigadors van descobrir que Life2vec va predir qui moriria i qui viuria amb una precisió del 78%.

La IA va utilitzar informació com a ingressos, professió i historial mèdic per determinar quant de temps viuran les persones, així com els "esdeveniments de la vida" socials que poden experimentar en els propers anys.