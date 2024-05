Alfons flores, una vida dedicada a l'escenografia

El centre d'Art Tecla Sala a l'Hospitalet del Llobregat ha presentat aquest 16 de maig la mostra Alfons Flores. L'escenari prodigiós a L'espai 2, una proposta expositiva on fer homenatge a l'escenògraf Alfons Flores, que compleix 50 anys de carrera professional. L'exposició proposa traslladar l'essència d'un treball d'escenografia contemporània. L´exposició estarà disponible fins al 3 de novembre.

L'exposició pretén transferir acció, moviment i fascinació del que passa en un escenari al museu mitjançant escenografia provinent d'institucions operístiques, rèpliques d'algunes obres maquetes, cartells, documentació diversa, audiovisuals i una entrevista personal.

L'espectador es trobarà immers en una gran instal·lació artística amb tres grans fragments escenografia, originals i reconstruïdes, de les obres Norma de Vicenzo Bellini (Royal Opera House, Londres, 2016); Ascens i caiguda de la ciutat de Mahagonny de Kurt Weill/ Bertolt Brecht (Teatre Reial, Madrid, 2010) i Lelisir d'amore, de Gaetano Donizetti (Deutsche Oper am Rhein, Düsseldorf) a més s'ha instal·lat un bosc de televisors inspirat en la escenografia de Noces de sang, de Federico Garcia Lorca (Teatre Grec, Barcelona, 2001), amb una videoinstal·lació realitzada per l'exposició.

| Catalunya Press

A la presentació hi ha assistit el mateix escenògraf Alfons Flores, el comissari Joan Maria Minguet i el president del centre, Antoni Perna.

Primer, va parlar el president del centre d'Art Tecla Sala, Antonio Perna, donant les gràcies per l'assistència dels presents i les gràcies a l'artista i el comissari pel seu treball incansable al món escenogràfic.

Tot seguit, va parlar el comissari de l'exposició, Joan Maria Minguet, on va recalcar la importància de visibilitzar aquestes obres visuals.

Finalment, va ser el torn de paraula de l'artista, Alfonso Flores, que a més d'agrair al centre per mostrar la seva feina, va explicar les característiques de l'exposició, a més d'anectotes de la seva vida, com ha distribuït l'exposició amb una primera part on exposa els seus primers treballs i cartells al GAT amb els esbossos pertinents, amb seguit d'obres que han estat claus en la seva història laboral i personal com a escenògraf

Biografia de l'Escenògraf

Alfons Flores, Hospitalet, 1957 ha desplegat una trajectòria prolífica des de la ciutat natal fins als teatres d'òpera més prestigiosos del món.

L'any 1974 va començar la seva carrera professional a la companyia de teatre independent Grup d'Acció Teatral (GAT) de l'Hospitalet. Àlex Ollé, Calixt Bieito, Joan Aston Rechi, Joan Lluís Bozzo, Carles Wagner o Guy Joosten.