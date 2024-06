Els allotjaments temporals passaran a gestionar-se des d'una plataforma única

La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicat aquest dijous que els allotjaments que ofereixen lloguers temporals es gestionaran a través d'una plataforma única i caldrà acreditar la temporalitat per evitar “l'abús i el frau”.

Ho ha dit en una roda de premsa a Barcelona amb l'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni, després de visitar una promoció d'habitatges públics de lloguer social i per a gent gran, en què ha destacat la valentia de l'Ajuntament per decidir posar fi als pisos turístics a partir del 2029.

MAJOR TRANSPARÈNCIA

Per a Rodríguez, la gestió a través d'una plataforma única estatal permetrà tenir ubicats tots els allotjaments turístics de temporada i d'habitació, cosa que permetrà més "transparència" per perseguir possibles fraus.

També ha explicat que ha convocat una reunió dimecres que ve del grup de treball interdisciplinari en què es presentaran les conclusions sobre aquesta qüestió, amb l'objectiu d'"avançar en la normativa, de regularitzar encara més i de concretar més del que fa la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU)".

ACREDITAR LA TEMPORALITAT

La ministra ha defensat la figura del lloguer temporal, però ha insistit que cal "concretar més el perquè" d'aquests allotjaments, per la qual cosa caldrà acreditar la causa de temporalitat, ja sigui per estudis, investigació o per motius laborals.

Ha convingut que es tracta d'una qüestió sensible que exigeix de serietat i rigor per garantir la seguretat jurídica, i ha garantit textualment que la normativa es farà sobre la base de la transparència, les dades i la bona anàlisi amb l'objectiu últim de combatre el frau i garantir els drets dels consumidors: "No pot ser que se saltin els drets per la porta del darrere".

"És important garantir que els que necessiten un allotjament temporal el puguin tenir, però que no es faci servir la figura de l'allotjament temporal per limitar l'oferta d'habitatge de residència habitual. Combatrem el frau per tots els mitjans", ha conclòs Rodríguez.

ELIMINAR PISOS TURÍSTICS

A més, Rodríguez ha defensat la decisió de l'Ajuntament de Barcelona d'eliminar els pisos turístics a Barcelona el novembre del 2028 i ha animat a prendre mesures com aquesta altres alcaldes de municipis amb zones de lloguer tensionades.

Ha assegurat que Collboni no ha mirat "cap a un altre" costat i ofereix solucions al problema de l'accés a l'habitatge a la capital catalana, i ha augurat textualment que els barcelonins sabran reconèixer l'esforç del consistori i de l'alcalde per impulsar aquesta mesura.

Per a Rodríguez, quan hi ha un conflicte entre dos interessos legítims, com ara el desenvolupament de l'activitat econòmica i un dret social reconegut com el dret a l'accés a un habitatge digne i assequible, cal "estar sempre del costat del dret".

Ha animat a actuar "en aquest sentit" tots els alcaldes de poblacions on hi ha zones de lloguer tensionades perquè ha afirmat que els allotjaments turístics redueixen l'oferta d'habitatge i fan pujar els preus.