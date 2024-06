per Redacció CatalunyaPress

Els alumnes catalans han obtingut una qualificació a la prova de Pensament Creatiu de l'informe PISA de 2022 de 32,2 sobre 60, per sota de la mitjana espanyola, que se situa al 32,8, però per sobre del total de la Unió Europea (32,1).

La prova de Pensament Creatiu es va realitzar per primera vegada a l'informe PISA 2022 i va explorar la competència dels estudiants de 15 anys de 64 països de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE) en tres processos cognitius: generació d'idees diverses , generació didees creatives i avaluació i millora de les idees.

Catalunya es troba entre les comunitats autònomes on la diferència en el rendiment del pensament creatiu per gènere és més gran a favor de les noies, amb 2,8 punts, darrere d'Aragó (3,1) i per sobre del global d'Espanya (2 ,2).

També està entre les comunitats amb més diferència en el rendiment en pensament creatiu segons el nivell socioeconòmic de l'estudiant, a favor de l'afavorit, amb 8,6 punts, encara que darrere de Melilla (11,5) i Múrcia (9,1) i per sota del total de la Unió Europea (10,2) i la mitjana de l'OCDE (9,5).

El 88% dels estudiants de Catalunya està d'acord o molt d'acord que la creativitat s'expressa a través de gairebé qualsevol matèria, i el 41% està d'acord o molt d'acord amb l'afirmació que no es pot modificar gaire la intel·ligència pròpia.

A més, segons l'informe, el 75% dels alumnes a Catalunya fan servir almenys una hora al dia eines digitals per aprendre a l'aula, i el 58% per a l'aprenentatge fora de l'escola.

La Conselleria assegura que no hi ha "diferències estadísticament significatives"

La Conselleria d'Educació de la Generalitat ha considerat que la puntuació de Catalunya (32,2) no presenta "diferències estadísticament significatives" respecte a la mitjana dels països de la Unió Europea (32,1) i al valor mitjà del conjunt de Espanya (32,8).

Pel que fa a les diferències de resultats entre l'alumnat més afavorit socioeconòmicament i culturalment i el que menys, el departament ha recordat que a Catalunya aquesta diferència és de 8,6 punts i que "un nivell d'equitat més gran" que a la mitjana europea ( 10,2) i de l'OCDE (9,5).

El Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu (CSASE) està analitzant “més a fons aquest informe de pensament creatiu i la Conselleria utilitzarà aquestes dades per millorar-ne els resultats.