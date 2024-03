Alves no sortirà de la presó aquest 21 de març: no s'ha pagat la fiança

El futbolista Dani Alves no sortirà de presó provisional aquest dijous 21 de març en no haver dipositat abans de les 14 hores la fiança d'1 milió d'euros que ha fixat l'Audiència de Barcelona, de manera que passarà almenys una nit més empresonat després que dimecres se'n va acordar la llibertat sota fiança.

Fonts judicials consultades per Europa Press han assenyalat que la defensa del futbolista no ha dipositat la fiança abans de les 14 hores, hora de tancament de la secretaria del tribunal, i per això no sortirà de presó aquest dijous 21 encara que la diposités aquesta tarda.

Si l'arriNadó a dipositar més tard al llarg del dia d'avui oa partir del divendres 22, un cop el tribunal comprovi que s'ha fet l'ingrés, redactarà una interlocutòria per notificar a Brians 2 (Baix Llobregat) que l'exfutbolista queda en llibertat.

El 22 de febrer passat, el brasiler va ser condemnat a 4 anys i mig de presó a l'exfutbolista brasiler Dani Alves per agredir sexualment una noia. Els fets van passar en un lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona el 30 de desembre del 2022.

Alves ha estat a la presó preventiva des del 20 de gener de 2023.