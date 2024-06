Amaia sorprèn a La Resistencia en revelar el dineral que ha pagat a Hisenda

per Helena Celma

La cantant Amaia Romero va tornar a "La Resistència" de David Broncano per promocionar el seu últim senzill, però va acabar sorprenent tothom amb una confessió inesperada sobre les seves finances. Durant la divertida entrevista, Romero va revelar que va haver de pagar al voltant de 70.000 euros a Hisenda en la seva declaració de la renda, una quantitat que va descriure com "una mica força dur".

Broncano, conegut per les seves preguntes sobre el sexe mantingut l'últim mes i els diners al compte corrent, li va preguntar sobre la quantitat de diners que té al banc, i Amaia va respondre que preferia no especificar la xifra exacta. En el seu lloc, va detallar quant va haver de pagar a Hisenda en aquesta última renda, destacant com va ser de significativa aquesta devolució

El presentador va recordar que una quantitat tan alta indica que la cantant ha tingut ingressos considerables, i Amaia va assentir, confirmant que està contenta amb la seva situació financera des que va guanyar "Operación Triunfo" el 2017.

Pel que fa a les relacions sexuals mantingudes l'últim mes, va detallar que n'havia tingut 6,2, tenint en compte que Broncano suma un punt complet per relació sexual, 0,6 per petting, i 0,2 per masturbació. "El petting està genial, és divertidíssim", compartia rient.

A més de les qüestions financeres, l'entrevista va estar plena de moments divertits. Amaia va participar en el característic repte de salt del programa, superant la seva marca anterior, i va fer broma sobre quin electrodomèstic seria, triant una torradora per la seva habilitat per saltar. També va cantar l'himne de Navarra a capella, demostrant el seu talent vocal.

Nou single

El motiu de la seva visita va ser precisament que la pamplonica estrena aquest divendres 14 de juny un nou single. Al Primavera Sound de Barcelona va revelar el títol de la seva propera cançó, que no és cap altre que 'Nanai'.

Després de publicar un petit avenç a les seves xarxes socials, la gent va començar a qüestionar-se si estava relacionat amb Operación Triunfo, ja que apareix ella amb un piano envoltada per 15 persones. Precisament, cada edició d'OT arrenca amb 16 joves, cosa que ha fet pensar més d'un. De tota manera, només queda esperar menys de mig dia per poder escoltar-lo.