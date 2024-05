Una andalusa es defensa dels atacs a les xarxes socials per voler aprendre català

Clara Soler, la tiktoker andalusa resident a Barcelona, ha generat enrenou a les xarxes socials després de compartir un vídeo expressant la seva indignació per l'odi que ha rebut mentre intentava aprendre un nou idioma a través de TikTok. El contingut, que ja compta amb més de 32.000 reproduccions i 650 comentaris, ha posat de manifest la polarització al voltant del tema lingüístic.

Durant un temps, Soler ha estat publicant vídeos en català com a part del procés per practicar l'idioma. Tot i rebre nombrosos missatges de suport i elogis pel seu progrés, també ha estat blanc de crítiques i atacs per part d'usuaris que qüestionen la seva identitat com a andalusa parlant català.

"Fa un temps que pujo contingut català perquè fa un temps que aprenc l'idioma a través d'aquesta plataforma", comença dient Clara al vídeo. "L'algorisme de TikTok s'ha portat molt bé amb mi i ha mostrat els vídeos a un públic de debò valora el que estic fent. Però, què passa? Que també els ho ha mostrat a un públic que no li ha semblat bé", continua relatant.

En resposta a una persona que la va titllar de "traïdora" per voler aprendre un nou idioma, Clara Soler expressa la seva frustració: "Traïdora per què? Per parlar amb el meu dialecte –l'andalús– no sóc una traïdora però per aprendre una llengua del meu país sí que ho sóc?".

"Us juro de debò que no veig cap motiu ni justificació a criticar que una persona estigui aprenent una llengua que no es parla només a Catalunya, també es parla en altres zones com València o Mallorca", afirma Soler indignada. "No ho sé, wake up - desperteu, en anglès-", sentencia.

"No estic fent malament a ningú i ho faig perquè em dóna la gana", conclou l'andalusa al vídeo.

A continuació, podeu veure les seves declaracions publicades a la xarxa social TikTok:

El suport a Clara no es va fer esperar, amb centenars de comentaris positius destacant la importància de la diversitat lingüística i l'enriquiment que suposa aprendre diferents idiomes. Missatges com "Ni cas, aprendre diferents idiomes és enriquidor" o "Si la gent pensés com tu, tot aniria molt millor. Ets una crack" reflecteixen el suport aclaparador que ha rebut.