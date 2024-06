Les anècdotes que deixa el 9J a Espanya

El 9 de juny ha estat una jornada electoral a Espanya que ha transcorregut en general amb normalitat, tot i que no ha estat exempta d'anècdotes i de situacions curioses que han afegit un toc de color a la jornada democràtica. Dues històries curioses van passar a diferents parts del país, demostrant el caràcter festiu tan característic de la cultura espanyola.

Pitita, la 'drag queen' presidenta de mesa electoral

A Barcelona, la 'drag queen' Pitita va sorprendre molts en presidir una mesa electoral als comicis europeus. La peculiaritat de l'esdeveniment va radicar que Pitita va arribar al col·legi electoral de la Universitat de Barcelona ja vestida i preparada per a la seva actuació nocturna a la Sala Apolo. Amb el seu característic humor i esperit vibrant, Pitita va compartir la seva experiència a través de les xarxes socials, ironitzant sobre la situació i animant els seus seguidors a visitar-la.

"Sí amigues, sóc presidenta de la mesa electoral, i després tinc Churros; per això he hagut de venir muntada. Jo era suplent, però el destí ha volgut que passi aquí el dia complint les meves obligacions com a ciutadana", va escriure Pitita en una publicació a X. A més, a Instagram, va convidar els seus fans a aprofitar el dia per a un 'Meet and Greet' improvisat: "No us preocupeu, afectes, arribaré a 'Churros'; tard, però arribaré."

La presència de Pitita a la mesa electoral no només va complir els seus deures cívics, sinó que també va portar un aire de celebració i alegria als votants que van anar al col·legi electoral aquell dia.

Uns recent casats voten a Los Palacios

Mentrestant, a Los Palacios i Villafranca, Sevilla, una altra història encantadora es desenvolupava. Una parella de Novios va decidir exercir el seu dret al vot immediatament després del seu enllaç matrimonial. A les 08.45 hores, van arribar al col·legi electoral a l'IES Al-Mudeyne vestits de Novios, amb purpurina encara fresca i acompanyats per diversos dels seus convidats.

La parella va haver d'esperar uns quinze minuts perquè es constituissin les taules i s'obrissin les urnes. La seva presència va ser un testimoni viu de la importància del vot, fins i tot en un dia tan significatiu i ocupat com el del casament. Aquest gest no només va subratllar el compromís cívic de la parella, sinó que també va afegir una nota romàntica i festiva a la jornada electoral.

Tot i aquestes anècdotes, la jornada no va estar completament exempta d'incidències. A Jaén, un votant es va presentar amb una sentència judicial que justificava el canvi dels seus cognoms, cosa que va ser degudament registrada a les llistes de votants ia l'acta de sessió. Al municipi de Lopera, també a Jaén, un votant es va mostrar sorprès en descobrir que ja havia emès el seu vot per correu, cosa que li impedia votar presencialment.

A més, diversos col·legis electorals a Andalusia, incloent-hi tres a Màlaga i un a Huelva, Còrdova i Vícar (Almeria), van haver de prolongar el seu horari de votació a causa de diverses incidències durant la seva constitució. Aquests retards van oscil·lar entre 10 i 58 minuts i van assegurar que tots els votants tinguessin l'oportunitat d'exercir el seu dret.