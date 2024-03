Aneu amb compte si rebeu aquest missatge del vostre banc

El modus operandi de les estafes en línia continua evolucionant, amb un nombre creixent de persones afectades per mètodes cada vegada més sofisticats. En aquest context, les campanyes de smishing estan emergint com una de les tàctiques més utilitzades pels estafadors.

L'smishing implica l'enviament de missatges de text fraudulents des de números de telèfon falsificats, amb el propòsit d'enganyar els destinataris perquè revelin informació confidencial, per tal de perpetrar fraus financers que impacten directament a la butxaca dels ciutadans.

Els estafadors envien SMS falsos alertant sobre càrrecs no reconeguts en comptes bancaris o sobre el bloqueig de targetes. Aquests missatges insten els destinataris a fer clic en enllaços perillosos que redirigeixen a pàgines web dissenyades per robar informació personal i accedir a comptes bancaris en línia.

Frases com "Compra acceptada per 2.000 euros, si no ha estat vostè segueixi els passos en aquest enllaç per cancel·lar" o "S'ha iniciat sessió des d'un nou dispositiu, verifiqueu immediatament si no reconeix aquest accés" són comuns en aquests enganys.

Les entitats bancàries més afectades per aquest tipus de suplantació són BBVA, Santander, CaixaBank i KutxaBank.

Què fer si ets víctima de 'smishing'?

Davant d'aquesta situació, l'Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) aconsella prendre mesures immediates. Si encara no heu proporcionat les vostres credencials, bloquegeu el contacte i suprimiu el missatge de text.

Si ja heu accedit a l'enllaç proporcionat pels estafadors, és crucial contactar immediatament a la vostra entitat bancària per informar el que ha passat i canviar les credencials d'accés a l'aplicació bancària.

A més, es recomana recopilar totes les proves possibles i guardar-ne una còpia per presentar una denúncia davant les autoritats policials, cosa que ajudarà en la investigació i la recuperació dels fons afectats.