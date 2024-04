Viñas relata la seva peripècia vital i professional a 'La forja de un historiador'

“La meva forja com a historiador professional va començar per casualitat gràcies al professor Eduardo Fuentes Quintana” confessa Ángel Viñas en recapitular el relat de la seva vida al llibre “La forja d'un historiador” (Crítica) I així va passar, en efecte, ja que la formació de l'autor va estar orientada inicialment cap a les Ciències Econòmiques -va estudiar l'antiga carrera de Comerç-, així com Germàniques i filosofia i va viatjar a Alemanya quan hi havia a “les ciutats nombrosos buits al nucli urbà encara que les ruïnes havien desaparegut (i) pels carrers es veia un gran nombre de mutilats, sobretot cecs i mig cecs”. Amb tot aquest bagatge va obtenir plaça de funcionari del Cos de Tècnics Comercials de l'Estat on va connectar amb Enrique Fuentes Quintana de qui va rebre el primer encàrrec que l'aproximaria a la història: un estudi sobre les relacions comercials entre Alemanya i el Govern nacional entre el 1936 i 1939. A partir d'aquí es va anar submergint progressivament en aquest nou àmbit al punt d'arribar a convertir-se en un veritable expert molt particularment pel que fa a la guerra civil i el franquisme.

Amb diversos eixos temàtics principals. El primer el ja citat, perquè el que va mantenir un contacte personal amb Johannes Bernhardt, gràcies al qual va concloure que “l'existència d'un acord previ entre el Tercer Reich i els conspiradors contra la República pertany al regne de les llegendes”, que va descartar la qüestió econòmica en la decisió de Hitler de recolzar Franco i la va situar en “una mena de buit estratègic en la política exterior del tercer Reich aquell estiu del 1936”.

També va analitzar la complicada qüestió de la venda de l'or del Banc d'Espanya pel govern de la República a l'URSS a canvi de material militar que li va ser impossible aconseguir a altres països (critica molt especialment l'actitud mantinguda pel Regne Unit durant la contesa ) Afirma que va ser un acord adoptat en Consell de Ministres amb totes les exigències legals i que la suma del metall exportat va cobrir el valor de les mercaderies subministrades, per la qual cosa desmenteix que hagués quedat un saldo final deutor. A més, creu que Stalin mai no va tenir intenció de “sovietitzar la república i aquesta, coneixent l'estratègia moscovita, va preservar un marge d'autonomia superior al que Franco va mantenir amb les potències feixistes”, encara que també diu que “mai vaig presentar Franco com un servent de l'Eix, que era la caricatura d'una literatura de combat escrita per autors republicans i prorepublicans”.

Sobre Guernica considera que és “materialment i intel·lectualment impossible exonerar els comandaments franquistes de responsabilitat en l'operació. I naturalment per elevació al mateix Franco” cosa que li permet col·legir “que l'operació va tenir lloc amb la connivència del comandament nacional ha quedat més que sobradament demostrada”.

Analitza molt severament els acords amb els Estats Units de 1953 en què el franquisme va comprometre la sobirania espanyola ja que van incloure una clàusula supersecreta que permetia operar des de territori espanyol “en la defensa d'Occident”, cosa que va permetre a Muñoz Grandes autoritzar l'entrada a Rota de submarins amb cap nuclear… sense coneixement el Ministeri d'Afers Estrangers. "Franco simplement canviava de protector i havia passat de l'Alemanya nazi a la gran potència nord-americana".

Pel que fa a les personalitats republicanes, és un defensor acèrrim de Juan Negrín, però considera deficient la gestió d'Álvarez del Vayo, mentre que entre les nacionals valora Arburúa i més moderadament Castiella i fins i tot, encara que censura reiteradament Carrero, indica que “no era, amb tot, irremissiblement idiota”. Censura amb severitat a Serrano Súñer per haver confiscat gairebé tota la documentació de la seva etapa ministerial al palau de Santa Cruz. I això sí, la primacia se l'emporta el generalíssim, a qui qualifica de “venedor de cafè”, “mentider i de més mangant”, “un autèntic miserable”, l'acusa de la mort -que qualifica d'assassinat- del general Balmes - i li desitja “que el Senyor el portés a la falda o el diable el projectés a l'Avern” (sic)

Com es pot comprovar, no dubta a passar comptes, de vegades molt apassionadament. Ho fa amb tota mena de personatges i/o historiadors, en particular amb Stanley Payne, a qui desqualifica reiterada i mai amablement, encara que no li va gaire a la saga Ricardo de la Cierva, ni tampoc Juan Velarde, Salas Larrazábal, García Escudero, Kindelán, José María Zavala, Gil Robles, Bolí, Areilza (li suposa a sou dels nazis), Felipe Acedo Colunga, Sangroniz (“contrabandista de diamants”), Gutiérrez Ravé (“periodista de mig pèl”), Martínez Pozuelo o Nicolás Franco (“un pinta de primera línia”).

També dedica moltes pàgines a la seva peripècia professional, amb què revela nombroses maniobres, trapisones i travetes pròpies de la vida funcionarial, en particular de l'universitària.

Tot això el porta a reconèixer que “escriure història és, en alguna mesura, moure's a terra movedissa. Només l'acumulació d'anàlisis, crítiques i l'entrada de nous autors a la sorra empenyen el coneixement científic”, per la qual cosa “des de data primerenca vaig aprendre dues coses: la història mai no és definitiva… i els historiadors tampoc no som mai definitius”. I no podem sinó compartir la conclusió que “cada generació escriu la seva pròpia versió del passat i els fa des de prismes i perspectives canviants, amb una ridícula axiologia que també ho és i amb instruments heurístics que varien en el temps. En aquest sentit, ni el que he escrit, ni el que he llegit, representen una altra cosa que el que es pot afirmar en un moment determinat en el flux del temps” pel que “no recordo que hagi arribat a pensar que algun dels temes dels quals m'he ocupat han quedat resolts definitivament”.