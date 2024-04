Anul·len part del reial decret que limita la publicitat en joc i apostes en línia

El Tribunal Suprem (TS) ha anul·lat diversos articles del Reial decret 958/2020 de comunicacions comercials de les activitats del joc que limita la publicitat del joc i les apostes 'online' en entendre que "determinades limitacions o prohibicions establertes a la norma reglamentària no tenen de la necessària cobertura legal".

En concret, l'alt tribunal ha anul·lat els articles 13, als apartats 1 i 3, relatius a les activitats de promoció adreçades a nous clients; l'article 15, sobre l'aparició a la publicitat de personatges famosos; i larticle 23, apartat 1, que estableix una prohibició generalitzada per a la difusió de comunicacions comercials a través de serveis de la societat de la informació.

També ha anul·lat larticle 25.3, sobre la publicitat del joc en plataformes dintercanvi de vídeos; i l'article 26, als apartats 2 i 3, pels quals es limita la possibilitat de dur a terme la publicitat a través de xarxes socials.

Els magistrats de la Sala Contenciosa Administrativa han adoptat aquesta decisió en estimar de forma parcial el recurs que va presentar l'Associació Espanyola de Joc Digital contra el text aprovat el novembre del 2020, quan Alberto Garzón estava al capdavant del Ministeri de Consum.

Afea prohibicions "generals"

A la sentència, recollida per Europa Press , el tribunal ha incidit que en reial decret impugnat "no s'aprecia cap cobertura legal" per establir una limitació que afecti "l'essència mateixa de la publicitat comercial, destinada a oferir i promocionar el producte o servei per captar nous clients”.

Els magistrats han explicat que una "prohibició general d'aquestes característiques" no permet "limitar el seu abast" a un concret tipus de promoció "especialment lesiva o dirigida a col·lectius vulnerables", per la qual cosa han conclòs que no es pot considerar una mesura proporcional circumscrita a ofertes i pràctiques altament addictives i perilloses per a col·lectius en situació de risc.

Per part seva, respecte a la limitació de l'aparició de famosos en anuncis comercials, el tribunal ha assenyalat que es tracta d'una mesura que "manca de cobertura legal" i incorre en un "excés".

El mateix ha conclòs respecte a la prohibició generalitzada per a la difusió de comunicacions comercials a través de serveis de la societat de la informació -- entenent per tal tot servei a distància, per via electrònica ia petició individual del destinatari-- llevat dels supòsits en els que aquestes comunicacions s'insereixin en una pàgina web o aplicació dedicada a aquests jocs.

Segons la Sala, per a aquesta limitació no n'hi ha prou amb invocar la protecció dels menors, ja que entén que "no és possible limitar la publicitat amb un abast general a tot un mitjà davant l'eventualitat que pugui ser utilitzat per menors d'edat" .