Anuncien la fi del podcast 'Territorio Revival': 'Fins sempre, terrícoles!'

Els creadors de 'Territorio Revival', un dels temples de la nostàlgia millennial a internet, han anunciat que el podcast ha acabat per sempre. Desapareixerà, per tant, aquell espai on una generació ha pogut viatjar al seu passat, fugint del soroll del dia a dia i refugiant-se en aquells records que aconsegueixen fer-nos sentir com a casa. És definitiu, ja no tornaran a preguntar mai: "Ets old, però així d'old?".

En un tuit publicat a la xarxa social X - abans coneguda com a Twitter-, han explicat que "el programa que vam pujar dimarts va ser l'últim de Territorio Revival"

"Per diverses raons, ens hem d'acomiadar", han afirmat des del compte oficial de Territorio Revival, sense revelar quina ha estat la causa d'aquest abrupte comiat.

El programa presentat per Ángel Colomé, Fer Delgado i Miguel Delgado s'ha acomiadat amb un: "Fins sempre, terricoles", usant la clàssica frase que sempre llança Colomé en iniciar el programa, però transformada en un missatge que els seus fans mai no voldrien haver escoltat . "Gràcies per haver-nos acompanyat i per recordar amb nosaltres", conclou el tuit, recollit per Catalunya Press.

L'últim programa de 'Territorio Revival', publicat aquest dimecres, ha estat dedicat a 'El senyor dels anells'. Concretament, a la tercera part, 'El Retorno del Rey', i ja acumula 71.000 visualitzacions en tan sols 24 hores.

Es desconeixen les raons per les quals pot haver acabat un podcast que, a priori, era un èxit. El compte de Youtube de Territorio Revival té més d'1 milió de subscriptors i els programes, amb més d'una hora de durada, han aconseguit bons resultats a la plataforma de reproducció de vídeos.

Els grans èxits de Territorio Revival han estat el programa dedicat a Pokémon, amb 342.000 reproduccions; el de Toy Story, que acarona el pòdium amb 341.000 reproduccions; i el de Super Mario, amb 318.000 reproduccions. Tanquen el 'TOP 5' el podcast que van dedicar a 'Los Simpson', amb 311.000 reproduccions a Youtube, i l'especial de 'Harry Potter i la Cambra Secreta', que es va quedar a les 297.000.