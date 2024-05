Anuncien la primera novetat de la Selectivitat del curs que ve a Catalunya

Les Proves d'Accés de la Universitat (PAU) 2025 a Catalunya no avaluaran lectures obligatòries en les matèries comunes de Llengua Castellana i Literatura i de Llengua Catalana i Literatura, és a dir, les que s'examinen a la fase general de la Selectivitat.

Es tracta d'un acord entre la Conselleria d'Educació de la Generalitat i el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) amb vista a les proves de l'any que ve, segons ha pogut saber aquest dimecres Europa Press.

En aquestes dues matèries comunes s'avaluarà la competència literària amb preguntes sobre tòpics, gèneres i recursos literaris basades en fragments “que no necessàriament seran els mateixos que hauran llegit els alumnes, però que els serviran per connectar amb allò après i les lectures realitzades durant la etapa".

Això és degut al fet que amb el nou currículum competencial cada centre treballarà l'educació literària amb les lectures que consideri, per la qual cosa "no hi haurà una llista de lectures concretes obligatòries, però l'alumnat de Batxillerat haurà de fer diverses lectures per consolidar les competències" necessàries.

Segons han indicat fonts coneixedores, la lectura a Batxillerat "segueix sent obligatòria", tant en les matèries comunes --que no tenen una llista concreta-- com en les de modalitat --que sí que en tenen--.

Assignatures de modalitat

En les modalitats específiques de Literatura Catalana i Literatura Castellana es manté el sistema de lectures "per delimitar el temari que cal abordar d'acord amb les competències específiques, els criteris d'avaluació i els aprenentatges del currículum", segons un document al qual ha tingut accés Europa Press .

A més, es revisaran els aspectes de la prova actual que "la puguin millorar d'acord amb la dimensió competències del currículum" i en aquestes assignatures sí que hi haurà una proposta de lectures, elaborada pels coordinadors PAU d'acord amb el departament d'Educació.

Proposta de lectures

Les lectures proposades per a Literatura Catalana són L'alegria que passa de Santiago Rusiñol; El poema de la rosa als claus de Joan Salvat-Papasseit; Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor; Antígona de Salvador Espriu; El cafè de la rana de Jesús Moncada; i Bruixa de dol de Maria-Mercè Marçal.

Per a la modalitat de Literatura Castellana es proposa llegir una selecció de 20 poemes del Segle d'Or; 20 capítols de Don Quixot de la Taca de Miguel de Cervantes; La vida és somni de Pedro Calderón de la Barca; Els pazos d'Ulloa d'Emília Pardo Bazán; Llums de bohèmia de Ramon Maria de la Vall-Inclán; i Lluernes d'Ana María Matute.

Aquesta modificació es produeix en el marc de les noves PAU, que es començaran a aplicar el 2025, que es caracteritza per l'enfocament competencial i les preguntes tipus test, segons indica el decret de la Selectivitat per al 2025.