Apareix de manera inesperada un flamenc a una platja de Calella

Recentment, els residents i els visitants de la platja de Calella han estat testimonis d'un esdeveniment poc comú: un flamenc solitari caminant per la vora del mar. El curiós i simpàtic vídeo va ser captat per un banyista i compartit al compte d'Instagram de @calellabcn, on ràpidament es va tornar viral, sorprenent la comunitat local i els amants de la naturalesa per igual.

La presència d'un flamenc a la platja de Calella és, sens dubte, un fet anòmal. Els flamencs solen habitar a aiguamolls, llacunes i salines, llocs on troben l'ambient ideal per alimentar-se i reproduir-se. Veure un d'aquests ocells elegants en una platja freqüentada per banyistes és una anomalia que mereix ser explorada.

Tot i que és poc comú, no és completament inusual veure flamencs fora del seu hàbitat natural. Aquests animals poden emprendre llargs vols i, ocasionalment, poden aparèixer en llocs inesperats a causa de diverses raons. En primer lloc, poden aventurar-se a nous llocs a la recerca d'aliment, especialment si les fonts habituals estan escassejant.

A més, les migracions i canvis en el clima poden desviar els flamencs de les rutes habituals. Les tempestes o vents forts poden fer que es desorientin i acabin en àrees costaneres no habituals. Finalment, un flamenc malalt o desorientat pot perdre el camí i acabar en un entorn diferent del que normalment habita.