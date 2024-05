Aposta per les renovables: arribaran a Espanya 12 nous projectes eòlics i solars

per Redacció CatalunyaPress

Amazon ha elevat a gairebé tres gigawatts la seva capacitat renovable a Espanya amb 12 nous projectes d'energia 'verd' offsite al país, amb una capacitat combinada de 596 megawatts (MW), ha informat la multinacional nord-americana.

En concret, aquests nous projectes consistiran en quatre parcs eòlics i vuit plantes solars. Amb aquests anuncis, Amazon reafirma la seva posició com a comprador corporatiu d'energia renovable més gran a Espanya, segons Bloomberg New Energy Finance.

Amb aquests últims acords, la companyia suma un total de 79 projectes al país, consistents en 49 instal·lacions offsite (nou parcs eòlics i 40 plantes fotovoltaiques) i 30 teulades solars als seus edificis.

La vicepresidenta i directora general d'Amazon a Espanya, Itàlia i Portugal, Mariangela Marseglia, ha destacat que el grup "va camí d'equiparar, el 2025, l'electricitat que utilitza a nivell mundial amb energia 100% renovable". "El 2022 vam arribar al 90%", va afegir.

El gegant del comerç electrònic compta actualment amb més de 500 projectes d'energia renovable distribuïts per tot el món. Quan tots ells estiguin operatius, sumaran una capacitat total de producció d'energia renovable de més de 77.000 gigawatts hora (GWh) a l'any.

Els projectes que la companyia ha impulsat fins ara ja estan ajudant a proveir les seves operacions, incloent-hi els centres logístics, els centres de dades d'Amazon Web Services (AWS), les oficines corporatives i les botigues físiques, que presten servei a milions de clients a tot el món.

Els acords d'energia renovable de l'empresa formen part de la seva estratègia The Climate Pledge , amb el compromís d'assolir les zero emissions netes de carboni en les operacions per al 2040, 10 anys abans del que estableix l'Acord de París.

Inversió milionària

Les instal·lacions solars i eòliques impulsades per Amazon a Espanya han generat una inversió estimada de 670 milions d'euros al país, i han contribuït amb més de 243 milions d'euros al producte interior brut (PIB) local, segons un nou model econòmic desenvolupat per l'empresa.

Així mateix, la companyia va estimar que aquests projectes també han contribuït a crear més de 1.800 llocs de treball a Espanya, equivalents a temps complet.

A Europa, els projectes d'energia renovable impulsats per la companyia han ajudat a generar, entre el 2014 i el 2022, una inversió estimada de 2.400 milions d'euros, i han contribuït amb més de 723 milions d'euros al PIB europeu. També van impulsar, només el 2022, la creació de més de 3900 llocs de treball al continent, equivalents a temps complet.