Aquest és el repartiment de temes de la gala final d'Operación Triunfo 2023

Operación Triunfo 2023 va viure aquest passat dilluns la gala 11, en què Bea es va convertir en la desena expulsada i es va quedar a les portes de la gran final.

Tot i fer una de les actuacions vocalment més correctes de la gala, no va aconseguir convèncer ni el jurat, ni els professors ni el públic.

Per a aquesta gala, Naiara, Juanjo i Paul Thin actuaven sense jugar-se res, ja que van aconseguir el passi a la final a la gala prèvia.

Tot i això, això no va evitar que donessin gaire espectacle, sobretot Naiara amb el seu Let's get loud, de Jennifer López, on va enlluernar amb el seu ball i els seus aguts.

Pel que fa a Juanjo, va fer un pas endavant en l'aspecte interpretatiu i va aconseguir emocionar tots els espectadors amb la seva versió d' El patio, de Pablo López.

Finalment, Paul Thin va continuar mostrant que el gènere urbà és el que és seu. La seva elecció per a aquesta gala va ser Fiebre de Bad Gyal, i tot i no fer una de les seves millors actuacions, va aconseguir donar un molt bon espectacle.

L'últim nòmada favorit estava entre un d'aquests tres concursants, i finalment va ser Naiara qui ho va aconseguir, sent la tercera vegada que aconseguia ser la més votada pel públic.

Adéu a una de les millors veus

En aquesta gala es decidien els darrers tres finalistes entre els quatre concursants restants. El jurat va decidir salvar Martin, que va cantar Murder on the dance floor.

Per a molts usuaris, l'elecció d'aquest finalista no va ser del tot justa, ja que el mateix jurat que la gala passada ho avaluava amb una de les pitjors notes, a la següent li concedia el bitllet a la gran final.

El segon bitllet va ser elecció dels professors, que van decidir passar a Lluc sota l'argument que era un dels concursants més positius i que havia tingut més evolució.

L'uruguaià es va decantar pel rock i va decidir cantar Mariposa tecknicolor de l'argentí Fito Páez.

Per tant, el tercer finalista estava entre Bea i Ruslana. La primera va enlluernar amb Bette Davis Eyes, mentre que la segona va aixecar tot el plató amb el seu Let me out.

Finalment, el públic va decidir que fos Ruslana qui passés a la gran final amb un 55%.

Repartiment de temes de la final

Per a la gala 12, la gran final d'Operación Triunfo, els concursants han escollit les cançons següents: