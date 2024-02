Consulta els artistes que s'incorporen al cartell del Festival Cruïlla de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

Els grups Pet Shop Boys, Kasabian, The Kooks, la cantant Olga Tañón i el pianista Chucho Valdés són alguns dels artistes que s'han incorporat al cartell del festival Cruïlla, que se celebrarà del 10 al 13 de juliol al Parc del Fòrum de Barcelona.

Aquests noms se sumen als ja anunciats de The Smashing Pumpkins, Avril Lavigne, Amaral, Oques Grasses, Tro, Albert Pla, Shinova, The Tyets i Figa Flawas, ha informat aquest dimecres el festival en un comunicat.

El festival arrencarà el 10 de juliol amb una primera nit dedicada a la música urbana, amb artistes com María Becerra, Trueno, Funzo & Baby Loud -que farà un dels últims de la seva gira de comiat al Cruïlla--, 31 Fam i Figa Flawas.

La segona nit del festival, l'11 de juliol, combinarà els mites llatins de la porto-riquenya Olga Tañón, Grupo Niche i Chucho Valdés, amb artistes com Ladilla Rusa, Albert Pla, La Plazuela i Azucarillo Kings.

El divendres 12 de juliol estarà protagonitzat per Avril Lavigne, en tornar a Barcelona 20 anys després del seu últim concert a la ciutat, les bandes britàniques Kasabian i The Kooks i el grup Amaral, als quals se sumaran altres registres com Delaporte, Rayden i Depedre.

Pet Shop Boys --que torna a Barcelona després del seu pas l'any passat pel Primavera Sound-- i The Smashing Pumpkins seran els caps de cartell de dissabte 13 de juliol, que també comptarà amb Oques Grasses, The Tyets, Calexico, Ginestà, Johnny Marr, Aurora i !!! (chk chk chk), entre d'altres.

El director del Cruïlla Festival, Jordi Herreruela, ha assegurat que quan van iniciar el festival fa 15 anys van fer una aposta pel públic local: “No volem ser més grans, volem ser dones. La diversitat musical forma part del nostre ADN. El Cruïlla és un reflex de Barcelona, de la millor Barcelona”.