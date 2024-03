Aquests són els productes que podràs demanar gratuïtament a les farmàcies de Catalunya

per Helena Celma

La consellera d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat, Tània Verge, ha explicat que dilluns començarà l'acció 'La meva regla, les meves regles' (La meva regla, les meves regles), que consisteix en la distribució gratuïta de productes menstruals reutilitzables a totes les farmàcies de Catalunya.

A la visita a un dels quatre centres on s'emmagatzemen els productes, a Viladecans (Barcelona), Verge ha remarcat que "és universal, no és una prestació ni una bonificació; és un dret, el dret a l'equitat menstrual. Un dret que ha vingut per quedar-s'hi".

Ha subratllat que la iniciativa permetrà trencar els mites i tabús sobre la regla que afecten el benestar i la salut de les dones, i "acabar amb la pobresa menstrual, que afecta una de cada cinc dones de Catalunya".

Les persones menstruants residents a Catalunya podran recollir gratuïtament una copa, unes calces menstruals o un parell de compreses reutilitzables presentant a la farmàcia el codi QR personal de l'aplicació 'La Meva Salut'.

La Generalitat ha explicat que el lliurament del producte serà immediat, sempre que la farmàcia tingui disponibilitat d‟unitats, i si no és el cas estarà disponible en un termini màxim de 48 hores.

El president del Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), Jordi Casas, ha afirmat que 3.284 farmàcies catalanes "no només seran punts de distribució dels productes menstruals gratuïts, sinó que aclariran dubtes sobre la seva utilització correcta".

Casas ha ressaltat que amb aquest projecte es té l'oportunitat de demostrar el "doble vessant social i sanitari" que segons ell caracteritza la professió farmacèutica, i ha assenyalat que gràcies a la seva proximitat i capil·laritat al territori contribuirà a fer més accessibles aquests productes .

La iniciativa, emmarcada al Pla integral d'equitat menstrual i climateri 2023-2025, té un enfocament transinclusiu com la resta del pla, que inclou una seixantena de mesures.