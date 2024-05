Comença el Primavera Sound: els millors concerts d'aquesta edició

per Redacció CatalunyaPress

El 22 Primavera Sound de Barcelona comença aquest dimecres els concerts al Parc del Fòrum amb la jornada de benvinguda, en una edició en què els caps de cartells són Pulp, Llana del Rei, Vampire Weekend, National, Mitski, PJ Harvey, Justice , SZA i Disclosure.

La programació del Primavera Sound es va iniciar dilluns amb els primers concerts a sales del Primavera a la Ciutat i fins diumenge desplegarà 262 concerts.

Aquest dimecres se celebra la jornada inaugural al Parc del Fòrum amb les actuacions de Phoenix, Ratboys, Tropical Fuck Storm i Maria Jaume, així com el grup fictici de la sèrie de televisió 'La Messies', Stella Maris.

Després del concert inaugural, arribaran les tres jornades principals del Primavera Sound de Barcelona, en què la música es traslladarà als 15 escenaris que disposarà el festival al recinte.

A la jornada de dijous el protagonisme se l'emportaran Pulp, a la gira de tornada, Vampire Weekend, en el seu únic concert a Europa aquesta primavera i estiu, i Justice.

El cartell de dijous també comptarà amb Deftones, que tornen a Barcelona 18 anys després, la vocalista de Portishead Beth Gibbons, el punk energètic d'Amyl and the Sniffers, Peggy Gou, Dones i L'Imperatrice.

Homenatge a Steve Albini

El festival celebrarà dijous un homenatge al músic i productor Steve Albini, mort el 7 de maig passat, i el grup del qual Shellac tenia previst tornar a actuar al festival: el Primavera Sound ha dedicat un dels escenaris al músic i farà una escolta de el seu darrer àlbum a l'hora que tenien previst actuar.

La jornada de divendres tindrà Lana del Rey com a principal reclam, amb The National --que aquest dimecres ofereixen un concert a Razzmatazz dins de Primavera a la Ciutat-- i Disclosure com a caps de cartell.

El cartell de divendres es completa amb actuacions com Dogstar, el grup de l'actor Keanu Reeves, Jo la Tinc, Rels B, Guillem Gisbert, Arca, Mushkaa i Troye Sivan, entre d'altres.

Les jornades principals del Primavera Sound finalitzaran dissabte amb una capçalera de cartell protagonitzada per dones, amb SZA, PJ Harvey, Mitski, Charli XCX i Bikini Kill, grup estendard del riot grlll als anys 90 liderat per Kathleen Hanna.

La jornada també comptarà amb Roisin Murphy, American Football, La Zowi, Lisabö, Militarie Gun i Wolf Eyes, entre molts d'altres.

Les jornades centrals del Primavera Sound al Parc del Fòrum se celebraran a 15 escenaris al llarg del recinte, i el punt final el posaran diumenge els concerts del Primavera a la Ciutat a sales i el Brunch Electronik al Parc del Fòrum.