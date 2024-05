Arriba la 44a Cursa El Corte Inglés: 33.000 persones correran per l'ELA

Aquest diumenge 5 de maig a les 9 del matí, 33.000 persones correran la 44a Cursa El Corte Inglés a favor de la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, que centra la recerca contra l'ELA i en l'acompanyament als afectats per aquesta malaltia ia les seves famílies.

La Cursa confirma aquesta prova com a referencial en paritat dins del calendari de proves atlètiques, amb un índex de participació femenina molt igualada a la masculina. L'organització també es mostra molt satisfeta perquè les franges dels participants són molt transversals, una dada que exemplifica el caràcter festiu, popular i vital de la Cursa.

Entre els favorits trobem Xavi Tomassa, subcampió de Catalunya absolut a Marató i campió en categoria Masters 35 aconseguits a la Zurich Marató Barcelona 2024. Carles Montllor, subcampió d'Espanya de 50k el 2023, també ha estat medalla de plata a l'europeu 2022 per equips de 50 km i ha realitzat el millor temps en mitja marató de 01.05:3s i Bilal Ziadi, el qual va obtenir la 4a posició el 2023.

En categoria femenina, es perfilen com les favorites a la victòria final la catalana Meritxell Soler, guanyadora de la Cursa de Bombers i en preparació per a les olimpíades de París (marató), juntament amb Cristina Silva, guanyadora de la Cursa El Corte Inglés de l'any passat i Douae Ouboukir, campiona de Catalunya de Cross.

La sortida serà a les 9.00 ha avinguda Diagonal, just davant d'El Corte Inglés Diagonal, passant per Francesc Macià i la plaça de Cinc d'Oros fins arribar a passeig de Gràcia. Baixarà el passeig fins a girar pel carrer Aragó i tornarà a girar al carrer Viladomat seguint per la Gran Via fins al carrer Marina.

Aquest any hi ha un petit canvi, se seguirà pel carrer Casp, fins a arribar a la meta a la plaça Catalunya.

Contribuint al desenvolupament sostenible ia la millora de la mobilitat de la ciutadania, aquest any, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) col·labora a la 44a edició de La Cursa El Corte Inglés.

En el moment de recollir el dorsal, els participants reben un bitllet senzill vàlid amb metro i autobús per al seu desplaçament el dia de la Cursa. S'han posat a disposició dels corredors títols individuals de viatge, que s'entreguen fins que s'esgoten existències.

La firma nord-americana Under Armour torna a ser sponsor oficial de la Cursa El Corte Inglés. Under Armour, especialitzada en moda i equipament esportiu, ha produït novament i després de l'èxit de l'any passat, una edició limitada de samarretes tècniques solidàries els beneficis de les quals es destinaran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls.

Les samarretes, amb un preu de 18,99€, es poden adquirir a El Corte Inglés de Portal de l'Àngel i al de la Diagonal.

La Cursa El Corte Inglés compta una vegada més amb més de 30.000 litres d'aigua Veri i 20.000 litres d'Aquarius Zero, que es posaran a la disposició de tots els participants, ja que aquestes marques estan compromeses amb l'esport i la solidaritat.

L'organització suma més d'un miler de persones conformades per El Corte Inglés, RPM, Guàrdia Urbana, Institut Barcelona Esports, Federació Catalana d'Atletisme, Creu Roja i Voluntaris 2000, els quals asseguren la qualitat i el bon funcionament de la Cursa. Aquest diumenge 5 de maig, Barcelona es connecta a la Cursa!