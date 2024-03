Arriba la campanya SOS LLET! per ajudar més de 120.000 persones

per Redacció CatalunyaPress

El Banc d'Aliments de Barcelona ha llançat, un any més, la campanya SOS Llet! amb un objectiu clar: garantir que cap persona del nostre entorn no es quedi sense llet, un aliment essencial per a la nutrició de tots.

Mensualment, el Banc d'Aliments de Barcelona distribueix 160.000 litres de llet a les persones en situació de vulnerabilitat a través de les entitats socials amb què col·laboren.

SOS Llet! inicia novament la seva campanya i posa a zero el comptador, per poder començar de nou la recaptació d'aquest element important de la nostra cuina.

El Banc d'Aliments convida qualsevol persona a col·laborar mitjançant donacions, per assegurar així que tots tinguin accés a la nutrició adequada per al seu benestar i salut.

Les donacions econòmiques recollides gràcies a la campanya seran destinades exclusivament a la compra de llet.

La donació es pot fer de forma puntual o periòdica , amb la quantitat que cada individu vulgui donar. També és possible fer-ho mitjançant transferència al compte ES27 2100 0555 3102 0193 0933 o a través de BIZUM 08305.