Arriba el Programa Estiu Jove de 2024: no et perdis cap descompte en transport

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres la reedició del Programa Estiu Jove, dotat pel Govern amb un total de 130 milions d'euros i que permetrà viatjar a persones d'entre 18 i 30 anys amb tren, autobús i Interrail per Espanya i per Europa, amb descomptes que arriben fins al 90% a alguns transports.

Segons recull el Reial decret llei, que entrarà en vigor aquest dijous, es podran beneficiar d'aquests descomptes tots els joves nascuts entre l'1 de gener de 1994 i el 31 de desembre de 2006 i que tinguin la nacionalitat espanyola o estrangera amb residència legal a Espanya .

Els descomptes s'aplicaran sobre el preu dels bitllets que tinguin data de viatge entre l'1 de juliol del 2024 i el 30 de setembre del 2024 i la venda dels bitllets s'iniciaran no més tard de l'1 de juliol, si bé els operadors podrien iniciar la venda més tard si tenen problemes tècnics. En tot cas, no es permetrà el descompte amb caràcter retroactiu.

Els beneficiaris s'han de registrar en els propers dies a la web del Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible amb el seu DNI, NIE o passaport. Si es compleixen els requisits del programa, els beneficiaris rebran un codi personal i intransferible que hauran d'utilitzar per adquirir el passi Interrail i els bitllets de tren i autobús rebaixats a les webs dels operadors respectius.

El pressupost per al pla serà d'uns 130 milions d'euros: 55 milions aniran destinats a l'autobús i 75 milions al ferrocarril.

Els descomptes aniran des del 90% per als serveis de mitjana distància convencional i per als viatges amb autobús regular de competència estatal, del 50% als títols senzills d'Avant i per a l'alta velocitat amb un màxim de 30 euros per bitllet, així com un descompte del 50% del Global Flexible d'Interrail de 10 dies en 2 mesos, quan es comercialitzi a través de Renfe.

Promoure transport còmode i sostenible

L´objectiu del Programa Estiu Jove és promoure entre els joves l´ús d´un mitjà de transport més segur, fiable, còmode, econòmic i sostenible que el vehicle particular per als viatges estivals d´oci, així com contribuir a potenciar el seu aprenentatge i independència ia enfortir les relacions personals i el sentiment europeu.

"Estem convençuts que l'Estiu Jove 2024 superarà les xifres de l'any passat i contribuirà a ampliar el coneixement que els nostres joves tenen del seu país, potenciant alhora la seva autonomia i relacions personals. Viatjar és probablement una de les aportacions que més pot enriquir una persona que s'està formant", va assegurar ahir el ministre de Transports, Óscar Puente, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Puente ha reiterat que la joventut és "una de les prioritats d'aquest Govern com ha quedat demostrat a moltes de les polítiques que s'han posat en marxa des de l'Executiu central". El ministre també ha indicat que la tramitació d'aquest instrument es farà a través del mecanisme de Reial decret llei, per la qual cosa els grups polítics podran ratificar-lo quan passi la tramitació parlamentària.

El Reial decret llei preveu finançar descomptes als serveis ferroviaris de mitjana distància competència de la Generalitat de Catalunya si així se sol·licita des de la comunitat autònoma en un termini de deu dies des de l'entrada en vigor del Reial decret llei. La previsió és que s'estén a altres serveis de mitjana distància prestats per Renfe en virtut de convenis o contractes amb altres comunitats autònomes.

Èxit del programa el 2023

El programa Estiu Jove va tancar la primera edició amb gran èxit en facilitar que més d'1,13 milions de joves d'entre 18 i 30 anys descobrissin Espanya a l'estiu. En total, s'han registrat quatre milions de viatges entre el 15 de juny i el 15 de setembre, dels quals el 60% es van fer en ferrocarril i la resta, per carretera.

Segons va explicar el ministre, el 69% dels viatgers únics van utilitzar el tren per moure's per Espanya, i el 51% ho van fer per carretera. A més, es van registrar 16.134 passis Interrail per viatjar per tot Europa només per a joves, cosa que implica gairebé assolir els 17.600 passis que es van vendre en total a Espanya el 2022, tant a través de Renfe com del web Interrail.eu, i sense distinció edat.