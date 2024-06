Arriba la Selectivitat: més de 42.000 estudiants s'examinaran a Catalunya

Un total de 42.535 estudiants es presenten des d'aquest dimarts 4 fins al dijous 6 de juny a les proves de la Selectivitat 2024, 816 més que el 2023, quan eren 41.719, i es produeix “rècord en alumnes matriculats” per tercer any consecutiu.

En declaracions als periodistes, la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), Laura Román, ha celebrat aquestes xifres i creu que indiquen "el creixent interès" dels alumnes catalans per cursar estudis universitaris, i ha volgut enviar un missatge de tranquil·litat als aspirants.

Per províncies, a Barcelona s'han apuntat a les proves 32.344 estudiants; a Girona 3.738, a Lleida 2.419 ia Tarragona 4.024; i aquell any la Selectivitat catalana compta amb 217 tribunals (211 el 2023) i hi han participat 2.800 persones a la seva organització.

Del total de matriculats, 33.174 estudiants provenen de 2n de Batxillerat; 4.490 de FP de grau superior; i 4.871 són de matrícula lliure, és a dir, de Batxillerat d'altres anys que no van fer les PAU, persones volen millorar la nota o que només s'examinen de la fase específica.

Aquest any es torna a repetir l'elecció prèvia de l'idioma de les proves, de manera que el primer dia de la Selectivitat els aspirants han d'emplenar un formulari i triar si volen rebre els enunciats en català o castellà.

Estructura

La fase general de la Selectivitat suposa el 40% del total de la nota d'accés a la universitat (que és sobre 10), mentre que el Batxillerat és el 60% restant (en el cas dels alumnes de FP, la seva nota al grau és la nota de la fase general i només n'han de fer la fase específica).

Si els alumnes volen incrementar la nota per arribar al 14, podran examinar-se de fins a 3 matèries específiques dels estudis de Batxillerat que hagin realitzat, però només s'explicaran les 2 millors qualificacions, que se sumen a la nota d'accés de l'estudiant.

Els estudiants tenen una hora i mitja per fer l'examen --amb 30 minuts més per als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu--, i hi haurà un tribunal especial d'incidències (TEI) per a les persones que necessitin una atenció especial i tinguin un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Novetats

Una de les novetats d'aquest any és que es podrà no fer les 2 preguntes sobre lectures de Català i Castellà a la fase general: hi haurà 4 preguntes --2 de lectures i 2 sobre el fet literari-- i els alumnes hauran de triar les 2 "en què se sentin més còmodes", afirma la coordinadora de la Selectivitat a Catalunya, Pilar Gómez.

Fins ara, en aquestes dues matèries comunes els alumnes havien de triar 2 preguntes d'un total de 3, totes de control de lectures, i aquest any podran decidir no fer-les, com a pas previ a la Selectivitat de 2025, on aquestes lectures ja no seran obligatòries.

Altres canvis

La fase general de la Selectivitat examinarà 4 matèries comunes - Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua estrangera (Anglès, Francès, Alemany o Italià); i una matèria a escollir entre les comunes del Batxillerat que hagi cursat l'alumne, com ara Matemàtiques i les aplicades a Ciències Socials, Dibuix Artístic i Llengua i Cultures Llatines.

Com a novetat, el nou Batxillerat General i les dues modalitats de l'Artístic (arts escèniques i música) tindran també la seva pròpia assignatura de modalitat a la fase general: Ciències Generals, d'una banda; i Anàlisi Musical i Arts Escèniques, de l'altra.

Aquest any es recupera Història de la Filosofia a la fase general, i els matriculats han hagut de decidir si volen examinar-se'n o d'Història; i també s'ha canviat el nom d'Economia de l'Empresa, que ara és Funcionament de l'Empresa i Models de Negoci; oa Llatí, que es diu Llengua i Cultura Llatines.