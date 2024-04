Arriben un total de 16.156 migrants a Espanya des de l'inici d'any, un 276,9% més

Un total de 16.156 migrants han arribat de forma irregular a Espanya des de començament d'any, 11.869 més (és a dir, un 276,9% més) que en el mateix període del 2023 (4.287), segons l'últim balanç del Ministeri del Interior publicat aquest dilluns. Del nombre de total de les persones que han arribat des del gener fins al 31 de març, 13.115 ho han fet a les Canàries.

En concret, de l'1 de gener al 31 de març han entrat per via marítima 15.351 migrants, un 277,5% més que en el mateix període del 2023 (4.067). Ho han fet a través de 353 embarcacions, 119 més que l'any anterior.

Del total de migrants que han arribat per via marítima, 13.115 ho han fet a les Illes Canàries, un 502,2% més (10.937 més) que el mateix període de l'any anterior, quan en van arribar 2.178. Aquests han arribat a bord de 201 embarcacions, 150 més que en el mateix període del 2023 (51).

Mentrestant, a la Península i les Balears per via marítima han arribat 2.235 migrants, fet que suposa un 21,4% més que el 2023, quan van arribar 1.841. En aquest cas, ho han fet en 151 embarcacions, 25 menys que fins al 31 de març de l'any passat (176).

D'altra banda, de l'1 de gener al 31 de març no s'han produït arribades de migrants de manera irregular a Ceuta per via marítima, a diferència de l'any passat, quan ja se n'havien produït 16. En el cas de Melilla, n'ha arribat una persona, 31 menys que l'any passat. Tot i això, han augmentat les arribades per via terrestre a les dues ciutats, amb 805 migrants, 585 més que en el mateix període del 2023 (798 a Ceuta i set a Melilla).