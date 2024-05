Art fet per joves pacients de càncer: 'Obrint Portes' arriba a la Vall d'Hebron

La mostra Obrint Portes , composta per peces artístiques creades per pacients adolescents del Servei d'Oncologia i Hematologia Pediàtriques de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, ha estat traslladada del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) al vestíbul de l'Hospital Infantil Vall d'Hebron . Aquesta exposició vol explorar el potencial de l'art com a eina terapèutica i és part del programa Arts en Salut del MNAC i l'Institut Català de la Salut (ICS). L'objectiu del projecte és millorar el benestar emocional i la socialització dels adolescents que han enfrontat o estan enfrontant un procés oncològic, així com investigar els efectes de l'art en la salut mental i emocional.

El Dr. Albert Salazar, gerent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, va expressar la seva emoció en veure les obres creades pels joves, destacant la importància espiritual de l'art com a eina per obrir ments i cors, connectar-nos i generar canvis. El projecte Obrint Portes es va dirigir a pacients oncològics de 12 a 17 anys i les seves famílies, amb la intenció de millorar-ne el benestar emocional i fomentar la socialització. Anna Saló, psicooncòloga de la Vall d'Hebron i investigadora principal del projecte, juntament amb l'equip del MNAC, va treballar en el desenvolupament d'aquesta iniciativa, que ha rebut una resposta positiva dels participants.

Durant tres mesos, els adolescents i les seves famílies van assistir a sessions al MNAC per crear una obra artística: una porta. Aquesta elecció es va deure a la càrrega simbòlica de la porta, que pot representar diversos conceptes com seguretat, privadesa i esperança. A través del procés creatiu, els joves van explorar i expressar les emocions, amb el suport dels equips tècnics del museu. Segons les primeres avaluacions, els participants van informar sentir-se més relaxats, alegres, i amb més confiança en si mateixos.

L'exposició al vestíbul de l'hospital no només mostra les obres acabades, sinó que també inclou codis QR que permeten als visitants descobrir el procés creatiu darrere de cada porta i conèixer-ne més sobre els artistes adolescents. Aquesta iniciativa també ha involucrat les famílies, que van participar en sessions de Tardes d'Art per compartir les seves experiències i enfortir els llaços comunitaris.

El projecte s'emmarca en un estudi de recerca que cerca avaluar l'impacte de l'art a la salut dels participants, amb l'esperança d'identificar noves eines terapèutiques basades en l'art. Tot i que hi ha pocs estudis sobre els efectes de l'art en pacients oncològics pediàtrics, se sap que activitats com escoltar música i pintar poden tenir beneficis significatius per a la salut mental i emocional. Anna Saló destaca que els adolescents amb càncer tenen més risc de patir malestar emocional i aïllament social, i aquest projecte podria oferir una intervenció valuosa per mitigar aquests problemes.

Aquesta col·laboració entre el MNAC i la Vall d'Hebron ha estat possible gràcies al finançament obtingut de la subhasta de les botes amb què Leo Messi va marcar el seu gol número 644 amb el FC Barcelona, superant el rècord de Pelé. La subhasta, realitzada a Christie's, va recaptar 140,000 euros, permetent la continuació i expansió de projectes que integrin l'art a la salut dels pacients.