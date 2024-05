Els denunciants del cas Tersa demanaran la seva reobertura en instàncies superiors

El Jutjat d'Instrucció 5 de Badalona ha arxivat provisionalment la causa en què investigava la incineradora de residus de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), que gestiona la mpresa pública Tersa, per un presumpte delicte contra els recursos naturals i el medi ambient suposadament emetre contaminació per sobre del límit permès.

L'origen de la investigació judicial es remunta a les anàlisis realitzades pel grup de recerca de toxicologia de la Universitat Rovira i Virgili (URV).

Aquestes anàlisis van revelar nivells elevats de dioxines i furans a les rodalies de la central, la qual cosa va generar preocupacions sobre possibles riscos per a la salut pública .

L'equip de científics de la URV, liderat pel catedràtic emèrit de Toxicologia, José Luis Domingo, malgrat l'arxiu provincional de la jutgessa ha donat suport a les seves troballes, advertint sobre un possible augment del risc de càncer a Sant Adrià a causa de la presència de partícules tòxiques. La Guàrdia Civil també va donar suport a aquestes conclusions en un informe presentat davant la Fiscalia que la jutgessa ha criticat a la interlocutòria d'arxiu provisional.

De fet, recentment, l'equip de recerca de la URV va publicar un article que aborda els estudis realitzats sobre la presència de dioxines a Sant Adrià entre el 1998 i el 2017.

L'article planteja la possibilitat que la incineradora de Sant Adrià hagi tingut un impacte negatiu al medi ambient ia la salut pública durant anys , cosa que suggereix una gestió ambiental inadequada.

Tot i la decisió de la jutgessa d'arxivar el cas, les preocupacions sobre la contaminació a Sant Adrià persisteixen. El debat sobre la gestió ambiental i la salut pública a la zona continua al focus de les administracions locals afectades.

Tersa s'ha felicitat perquè el cas s'arxivi, com havia sol·licitat perquè amb aquesta decisió judicial segons la seva opinió es confirma que ha operat "sota l'estricte compliment de tota la normativa ambiental vigent".

Mentre la presidenta d'Airenet, Silvina Frucella, s'ha declarat sorpresa que s'hagi dictat el sobreseïment provisional i ha anunciat noves accions judicials.

"Seguirem tot el camí que la Justícia ens proveeix per recórrer en totes les instàncies que siguin necessàries fins que es revisi aquesta decisió", ha manifestat Frucella, que ha acusat l'empresa de gestió de residus d'amagar irregularitats.

En aquest sentit ha afirmat davant els mitjans: “ De manera contundent, diem que Tersa menteix, Tersa ha mentit la jutgessa, ha mentit el seu ens de control, a tots els ciutadans i ens ha posat en risc, tal com ho demostren i els afirmen els informes que hem presentat i l'informe de la Guàrdia Civil”.

Fiscalia, veïns, el Seprona i investigadors en contra de la decisió de la jutgessa

En una interlocutòria, la jutgessa del cas Tersa ha tancat la investigació que es va obrir després d'una denúncia de la Fiscalia contra el cap d'explotació de l'empresa i el llavors president de Tersa, que també era regidor d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica de Barcelona, Eloi Badia; i han investigat el cas agents del servei de protecció de la naturalesa de la Guàrdia Civil, el Seprona.

La Fiscalia va presentar la seva denúncia després que la coordinadora veïnal Airenet li fes arribar el 2018 una denúncia pel presumpte mal funcionament de la planta, amb uns nivells d'emissions contaminants "molt elevats" dels que ja alertaven articles a publicacions científiques, i la investigació del fiscal va concloure que l'empresa no controlava correctament la temperatura d'incineració dels residus d'acord amb la legislació ambiental.

La investigació judicial s'ha centrat en si un algorisme que utilitzava Tersa per a l'administració havia estat validat o no, i també a aclarir si l'empresa incomplia els requisits legals respecte a la temperatura en la incineració.

La instructora també ha demanat informes de la Conselleria d'Acció Climàtica de la Generalitat, amb què ha confirmat que el Govern no va autoritzar l'algorisme que fa servir Tersa perquè la llei no exigeix aquesta supervisió en incineradores amb característiques com la de Sant Adrià de Besòs.

Va passar inspeccions "any rere any"

La Conselleria també va anotar que les inspeccions a Tersa van constatar "any rere any" que compleix les exigències legals, per la qual cosa es van renovar les llicències fins i tot el 2022, l'any en què la Fiscalia va presentar la denúncia que va originar la causa.

Respecte a si la incineradora incomplia els requisits legals de temperatura a la incineració, la instructora recorda que "no qualsevol infracció de la normativa suposa la comissió d'un delicte" i que l'empresa ha passat per inspeccions ambientals periòdicament i mai s'ha detectat que incomplís cap normativa.

La jutgessa afegeix que l'empresa va passar el 2017 una inspecció que va avaluar concretament si la temperatura dels gasos de la crema de residus no era superior a 850 graus durant almenys dos segons --que és l'extrem que l'acusació posava en dubte-- , una inspecció que es va saldar amb una sanció de 20.000 euros a Tersa, que va recórrer, i un jutjat contenciós va anul·lar la multa perquè "el reglament no prohibeix amb caràcter general la incineració de residus a una temperatura inferior a la indicada sinó alimentació del sistema" .

Per a la jutgessa no hi ha "ni tan sols una infracció administrativa"

"Això és, l'eix vertebrador sobre el qual les acusacions han vingut interessant diligències instructores i als interrogatoris del qual van insistir, no resultaven ni tan sols una infracció administrativa", critica la jutgessa abans de reiterar que no s'ha constatat que Tersa contravingui la normativa medi ambiental .

La magistrada afegeix que el càlcul de temperatura mínima de combustió permet verificar que en la incineració no s'alliberin dioxines i furans, cosa que "resulta de vital importància perquè convé recordar, no existeix ni un sol informe que hagi permès constatar que les dioxines i furnaus que s'alliberen en el procés de combustió superin l?índex previst legalment".

Tot i que la instructora no hi estava a favor, a petició de les acusacions i per ordre de l'Audiència de Barcelona es va registrar la incineradora i la Guàrdia Civil va redactar un informe del qual ja jutge considera que "no arriba al rigor necessari per consolidar un indici sòlid que permeti afirmar que la mercantil Tersa no compleix la normativa vigent”.

Per tot, la jutgessa veu "acreditat que s'estan complint els paràmetres de temperatura" ja que dioxines i furans van ser mesurats en inspeccions de la Generalitat cada any i que els mesuraments de la Guàrdia Civil també han constatat que les emissions de la xemeneia de Tersa estan dins dels límits permesos.

Tersa valora que se'n "confirma" la versió

Després de conèixer-se l'arxiu de la causa, Tersa ha valorat en un comunicat que la resolució "confirma allò que s'ha sostingut" per part de l'empresa i que han respectat la normativa ambiental sense superar els límits d'emissions permesos.

L'empresa ha afirmat que "des de l'inici d'aquesta investigació, la companyia ha cooperat plenament amb les autoritats de manera responsable i transparent" per donar-los la informació i l'accés necessari per aclarir la denúncia.

Malgrat tot els afectats acudiran a instàncies judicials superiors per sol·licitar la reobertura del cas atès que consideren que l'empresa pública no ha posat a disposició de la jutgessa informació veraç sobre el que ha passat en la seva activitat.

Seguirem informant...