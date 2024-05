Assassinen un actor de la sèrie 'Hospital General' per robar-li el cotxe

L'actor Johnny Wactor, conegut principalment pel seu paper de Brando Corbin a la sèrie Hospital General, ha mort als 37 anys. L'intèrpret va ser assassinat a Los Angeles en un tiroteig en intentar evitar un presumpte robatori al seu cotxe.

Tal com ha informat la família de Wactor a la cadena de televisió ABC7 , la policia de Los Angeles va anar a zona de Pico Boulevard i Hope Street dissabte al voltant de les 3.25 hores del matí, on van trobar l'actor encara amb vida , però patint per una ferida de bala. Wactor va ser traslladat a un hospital, on va morir poc després.

Segons la mare de l'actor, Wactor es trobava amb un company quan va veure que algú estava fent alguna cosa al cotxe. Inicialment va pensar que estaven remolcant-ho i es va acostar per preguntar si aquest era el cas. Però quan el sospitós va aixecar la vista, portava una màscara i va obrir foc.

Wactor va rebre un tret per un suposat intent de robatori del convertidor catalític del seu cotxe per part de tres homes. Els sospitosos van fugir del lloc amb cotxe i per ara no han estat arrestats. De moment, la policia manté la investigació en curs.

"Johnny Wactor va ser un actor i amic extraordinari. La llum del món s'ha apagat una mica avui. Entre els seus molts dons envejables hi ha la generositat, la dedicació, la disciplina, l'empatia i una perseverança incomparable", ha manifestat la representant del actor, Sarabeth Schedeen, en un comunicat remès a The Hollywood Reporter .

"En una indústria impredictible i en els nostres molts anys junts, va superar els alts i baixos de la vida amb optimisme i gràcia. Johnny defensava la grandesa moral en tots els àmbits. És una profunda pèrdua per a tots els que van treballar amb ell i el van conèixer", afegeix. l'escrit.

El debut de Wactor al món de l'actuació va ser a la sèrie Army Wives l'any 2007. Posteriorment, ha aparegut en sèries com Westworld, Hollywood Girl, Sibèria, Ments criminals, Navy: Investigació criminal, The OA i Barbee Rehab . També ha treballat en algunes pel·lícules com Homes de valor, Ever i Methol . El Brando Corbin, que va aparèixer en 164 episodis d'Hospital General, serà inoblidable.