Asseguren que els focs són més inusuals, però ''més devastadors''

La responsable de programa i investigadora del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, Míriam Piqué, ha assegurat que actualment els incendis són menys freqüents però "de gran intensitat i més devastadors i violents" a causa de l'abandó de les activitats agrícoles forestals i l'acumulació de biomassa.

Així ho ha explicat en una jornada a la Fundació Catalunya La Pedrera sobre incendis forestals i canvi climàtic aquest dijous amb el cap de l'Àrea del Grup d'Actuació Forestal de la Generalitat, Marc Castellnou; el cap de planificació forestal del Centre de la Propietat Forestal, Ricard Farriol; el cofundador de l'IAAC, Vicente Guallart; i el responsable de Sostenibilitat i Territori de la fundació, Miquel Rafa.

Piqué ha garantit que els boscos de Catalunya estan “adaptats al foc, perquè és un element natural dels ecosistemes mediterranis”. Per abordar la gestió dels incendis, ha explicat que "no hi ha una solució única", i ha instat a invertir en àrees de baixa càrrega de combustible, avançar en la gestió dels boscos per adaptar-los al canvi climàtic, i integrar una planificació a la gestió.

Societat conscienciada

Per part seva, Castellnou ha explicat que Catalunya és un dels llocs d'Europa "més conscients del problema", i ha garantit que es necessita una legislació a l'alçada dels problemes forestals.

"L'única manera de poder assegurar que en 30 anys tindrem ecosistemes que tindran la capacitat d'enfrontar-se al clima és preservar la riquesa i la biodiversitat que tenim ara", ha assegurat Castellnou, i ha lamentat que els boscos estan carregats de combustible i no hi són adaptats al clima que hi ha actualment amb el canvi climàtic.

Ha al·legat que cal gestionar el territori si es vol tenir capacitats d'extinció: "No podem continuar invertint en recursos per extingir si no tenim capacitats d'extinció", i ha assumit que és el moment de ser valents per acompanyar els boscos, a les paraules.

Canvis gestió dels incendis

Farriol també ha defensat la idea que calen canvis en la gestió dels incendis forestals, i ha explicat que s'han d'implementar models de gestió que canviïn les estructures forestals del territori. "Des del punt de vista del coneixement, les eines i la ciència tenim moltes solucions a sobre de la taula. Podem predir cap on van els canvis dels boscos, com creixen, com s'adapten, però són simulacions", ha dit.

Guallart ha apuntat a la construcció com a "responsable" de la situació, i ha explicat que s'han d'utilitzar nous materials per a la construcció que, més que emetre diòxid de carboni, siguin embornals de diòxid de carboni, en les seves paraules.

"Hi ha molts discursos sobre la prevenció forestal, de com es podria evitar un incendi, però el que hauríem de fer és jugar a l'atac, pensar com podem reinventar la nostra economia per fer una economia més basada en els sistemes naturals i com a través de l'activitat econòmica podem ajudar a gestionar els boscos", ha manifestat Gallart.

"Acompanyar els boscos"

Rafa ha garantit que la prioritat és la prevenció d'incendis, però també l'adaptació del bosc: "Hem d'acompanyar els boscos amb les noves realitats climàtiques que trobem. Tenim un aliat excepcional, que són els herbívors".

En la mateixa línia, ha detallat que treballen amb diverses entitats per intentar ordenar "una mica" les condicions perquè hi hagi mínimes possibilitats d'actuació a nivell de bombers.