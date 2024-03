L'AVE circularà per l'estació de la Sagrera de Barcelona a finals d'aquest any

per Helena Celma

El paisatge ferroviari de Barcelona està en transformació constant, i un dels projectes més ambiciosos en marxa és la construcció de l'estació de la Sagrera.

Recentment, l'Administradora d'Infraestructures Ferroviàries (Adif) ha revelat els plans que canviaran la manera com els trens d'alta velocitat travessen aquesta estació en evolució constant.

Segons les declaracions proporcionades pel subdirector de construcció d'Adif, José Vicente Romero, juntament amb el cap de construcció de l'obra, Alberto Alcañiz, i el coordinador tècnic, Luís Ubalde, s'espera que per a finals del 2024 els trens d'alta velocitat deixin de circular per la superfície en passar per l'estació de la Sagrera.

En canvi, tindran la capacitat de transitar a través de la infraestructura subterrània acabada de crear. La visió és clara: eliminar qualsevol rastre de vies superficials a la zona per crear un entorn ferroviari més eficient i modern.

Aquest canvi és part d‟un projecte més ampli que ja ha vist el soterrament de les línies de Rodalies que connecten la capital catalana amb Mataró i Granollers.

El procés implica la culminació del soterrament de la via del costat mar de l'alta velocitat, seguit de l'inici del soterrament de la via del costat muntanya.

Els tècnics estimen que aquesta última estarà operativa a principis del 2025 o finals del 2026. Aquest enfocament meticulós reflecteix la complexitat i l'abast del projecte, que es descriu com un dels més grans a Espanya.

Un dels aspectes destacats és la Zona de Tractament Tècnic de Trens (ZTTT), on es preveu que quatre de les deu vies estiguin operatives per a finals del 2024.

Aquesta àrea, dedicada a l'estacionament, la neteja, el manteniment i la gestió de càtering dels combois, es troba integrada a l'estació mateixa, a diferència d'altres infraestructures ferroviàries a Espanya.

Llista per al 2026

La construcció de l'estació de la Sagrera és una fita en si mateixa. S'espera que l'obra civil estigui acabada per a finals del 2026, tot i que la disponibilitat per als viatgers dependrà del projecte arquitectònic de l'edifici, a càrrec de l'empresa pública Bsav.

A més, s´ha iniciat la construcció d´una estructura innovadora per completar la coberta central de l´estació.

Aquesta estructura estarà formada per vuit mòduls en forma de piràmide invertida, permetent el pas de la llum natural a l'andana i les vies del tren, cosa que crearà un ambient més obert i acollidor.