L'Audiència Provincial reobre la causa contra Mónica Oltra

La secció quarta de l'Audiència Provincial de València ha reobert la causa contra l'exvicepresidenta del Consell, exconsellera d'Igualtat i exportaveu amb el Botànic, Mónica Oltra, i els seus exalts càrrecs al departament que dirigia, pel presumpte encobriment dels abusos sexuals comesos pel seu exmarit a una menor tutelada.

Segons ha avançat el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), l'Audiència ha estimat així parcialment els recursos de l'acusació particular i les dues acusacions populars perquè entén que "no es pot descartar clarament" l'existència d'infracció penal i hi concorren indicis suficients per encausar els investigats.

El procediment, dirigit contra Oltra i 15 persones més més, va ser arxivat pel jutge el mes d'abril passat en no veure cap delicte en la seva actuació ni un presumpte encobriment dels abusos sexuals comesos pel seu exmarit a una menor tutelada.

Mónica Oltra va dimitir el 21 de juny de 2022 dels seus càrrecs al Consell ia les Corts Valencianes després de la seva investigació judicial en aquest cas.

Yolanda Díaz li mana el seu suport

La vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, ha mostrat el seu suport a l'exconsellera d'Igualtat, Mónica Oltra, després de la reobertura de la causa contra ella en proclamar que aquesta "forma de fer política no prosperarà".

"No van guanyar", ha manifestat als mitjans de comunicació als passadissos del congrés després de ser qüestionada per la resolució de l'Audiència Provincial de València, que ordena reobrir el procés contra Oltra i els seus exalts càrrecs al departament que dirigia, pel presumpte encobriment dels abusos sexuals comesos pel seu exmarit a una menor tutelada.

Ho fa després d'estimar parcialment els recursos de l'acusació particular i les dues acusacions populars perquè entén que "no es pot descartar clarament" l'existència d'infracció penal i hi concorren prou indicis per encausar els investigats. Díaz ha volgut enviar a l'exdirigent de Compromís tot el seu afecte i solidaritat.

"Aquesta manera de fer política no prosperarà, per tant, tot l'afecte, tota la solidaritat, i no guanyaran", ha conclòs la també titular de Treball.