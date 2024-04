Augment preocupant de l'assetjament escolar a Catalunya: frega els 2000 casos aquest curs

per Helena Celma

La Unitat de suport a l'alumnat en situació de violència (Usav) ha rebut des de l'inici d'aquest curs 2023-2024 fins a principis d'abril un total de 1.932 casos de possibles situacions de violència a l'àmbit escolar, superant ja en gairebé 400 els que es van comunicar a tot el curs passat, segons dades de la Conselleria d'Educació de la Generalitat facilitades a Europa Press.

El tipus de violència més predominant és el 'bullying', amb 801 casos comunicats; seguit del maltractament infantil i adolescent, on hi ha casos de violència exercida per adults en l'àmbit familiar i educatiu (516 casos), i la violència masclista (286).

En declaracions a Europa Press, la directora general d'Alumnat de la Generalitat, Anna Chillida, ha recordat que els casos que entren a la Usav "poden no acabar sent una situació de violència, però hi ha indicis i se'n fa seguiment".

La unitat ha detectat també des de començament de curs 15 casos de violències relacionades amb la salut mental --intents de suïcidi fins a suïcidis consumats o violència derivada d'un trastorn mental--; 13 vinculats a racisme; 107 que no han estat informats; i 194 que emmarca a la categoria 'Altres'.

La directora general ha recordat que hi ha diferents vies per les quals es poden comunicar els casos a la Usav --telèfon, correu electrònic i l'aplicació--, i que l'objectiu del departament és fomentar "més conscienciació als centres educatius i més formació als docents per detectar les violències".

Comparativa

La quantitat de casos des de començament d'aquest curs és superior a la registrada l'any passat, que es va tancar amb 1.547 casos comunicats, i, preguntada per aquest augment, Chillida ho ha atribuït al "treball de conscienciació" que s'ha fet per animar a comunicar possibles situacions de violència.

"Fem una valoració positiva dels casos que arriben a la Usav. Respon a una major conscienciació tant a nivell social com de tots els membres de la comunitat educativa. I això també es trasllada dins de l'àmbit educatiu, ja que estem més pendents", ha apuntat.

Des de la posada en marxa del servei, el curs 2020-2021, la Usav ha registrat un total de 4.638 casos de possibles violències.

COCOBE

Chillida ha defensat que la figura del coordinador de benestar (Cocobe) als centres educatius catalans des de l'inici d'aquest curs ha ajudat a "sistematitzar les actuacions, anar creant una xarxa de persones especialitzades i explicar les principals actuacions" contra l'assetjament escolar.

Ha afirmat que "caldrà veure com va evolucionant" i, preguntada per si aquesta figura continuarà el curs vinent, ha respost que sí.