Avaria generalitzada als trens de Rodalies a Catalunya per robatori de coure

per Redacció CatalunyaPress

Un robatori de coure ha provocat una sobretensió a les instal·lacions ferroviàries de Montcada Bifurcació que afecta de forma generalitzada les línies del servei de Rodalies de Catalunya aquest diumenge al matí. Rodalies ha recomanat a través de les seves xarxes socials fer servir altres mitjans de transport, mentre es treballa per reprendre el servei.

Adif ha concretat via X que el robatori d'un cable del sistema d'electrificació a Montcada Bifurcació ha provocat des de les 4 del matí diversos incendis al cablejat del sistema de senyalització i d'enclavaments a l'entorn de Barcelona, "afectant totes les línies de la xarxa de Rodalies".

Fonts de Renfe han informat que, mentre tècnics d'Adif treballen a l'avaria, "el servei es pot prestar amb reducció de freqüències i increments de temps de viatge de la manera següent":

- R1: inici i final a Badalona. Viatgers adreçats al Metro. -R2 Sud i Regionals: recorregut habitual.

- R4 Sud: inici i final a Sants.

- R4 Nord: Cerdanyola - Manresa/Lleida.

- R2 Nord: Aeroport - Sants pel costat sud; Montcada i Reixac – Portbou pel costat nord.

- R3: Montcada Ripollet – Puigcerdà.

- R7 i R8: Servei alternatiu per carretera.

"Acte vandàlic"

Les mateixes fonts han afegit que “amb aquestes circumstàncies no és possible garantir un altre tipus de servei ferroviari”. Per això recomanen altres mitjans de transport i demanen disculpes perquè “aquest acte vandàlic està alterant tot el servei”.

Aquest cas a Rodalies "afecta el dret a vot", segons Vilagrà

La vicepresidenta de la Generalitat, Laura Vilagrà, ha lamentat que "el caos" des del matí a Rodalies afecta el dret a vot de la jornada de les eleccions catalanes. En roda de premsa al Parlament, ha assegurat que les incidències globals de Rodalies per robatori de coure "faran sens dubte afectar el dret a vot".

Vilagrà ha exigit al ministre de Transports, Óscar Puente, que actuï i restableixi la situació com més aviat millor perquè "la situació és greu i insostenible". "És intolerable, és inacceptable que ens trobem en aquesta situació cada dia, però avui també en una jornada important que pot afectar el dret de vot", ha afegit.