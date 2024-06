Avís per calor: Lleida i 7 províncies més estaran en alerta

per Redacció CatalunyaPress

Un total de vuit províncies de l'oest peninsular estaran aquest dijous en avís per tempestes, mentre que sis províncies ho estaran per calor a l'est de la Península, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Concretament, els avisos per pluges i tempestes estaran a Jaén, Còrdova, Màlaga i Sevilla (Andalusia); Lleó i Zamora (Castella i Lleó); Lugo i Ourense (Galícia); Badajoz (Extremadura) i Ciudad Real (Castella-la Manxa). D'altra banda, els avisos per calor estaran a Ciudad Real i Guadalajara (Castella i Lleó), Osca, Terol i Saragossa (Aragó); Lleida (Catalunya); Ribera de l'Ebre de Navarra (Navarra); i Ribera de l'Ebre de la Rioja (La Rioja).

En línies generals, l'organisme estatal assenyala que la Península seguirà sota la influència d'una DANA, que deixarà abundant nuvolositat i precipitacions a gran part del territori. Tot i que amb un ampli marge d'incertesa, puntualitza que les zones amb més probabilitat de precipitacions intenses, acompanyades de tempesta i localment fortes, són Andalusia al principi, després l'interior nord-oest i, al final del dia, Andalusia oriental, sense descartar zones del centre oest, nord del sistema Ibèric i Pirineus.

Durant aquesta jornada, no s'esperen precipitacions al mig i sota Ebre, est i sud-est peninsulars, Melilla i Balears, on perdominaran intervals de núvols alts. A muntanya de l'extrem nord, poden ser localment en forma de calamarsa. Mentrestant, a les Canàries s'esperen intervals ennuvolats als nords, amb probabilitat de precipitacions febles disperses i poc ennuvolat a la resta.

Pel que fa a les temperatures, AEMET indica que les mínimes baixaran a Andalusia i augmentaran al centre oest i extrem nord-est i que les màximes baixaran a la meitat sud, nord de Galícia, Cantàbric, altiplà Nord i mitjanies de Canàries i augmentaran a les Balears, nord-est i Rías Baixas. Per zones, poden assolir els 34-36ºC a la vall de l'Ebre i depressions del nord-est. En concret, les capitals de província que registraran valors més alt seran Lleida i Saragossa amb 39ºC; Guadalajara amb 37ºC; i Osca, Madrid i Toledo amb 36ºC.

D'altra banda, l'organisme estatal avança que són probables calima a les Balears i, tret del seu terç oriental, a la Península, així com boires i boires matinals a interiors de Galícia, Cantàbric i voltants, localment persistents a la Mariña Lucense. Finalment, indica que predominaran els vents de l'est al terç est peninsular i les Balears, vents del sud i oest al quadrant sud-oest, bufant ponent a l'Estret i Alborà i vents de nord al quadrant nord-oest. Així mateix, a les Canàries bufarà un alisi moderat.