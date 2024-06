Avís per pluges i tempestes a Catalunya aquest dissabte

per Gabriel Izcovich

Aquest dissabte, Catalunya es veurà afectada per avisos meteorològics importants. Concretament, les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona estaran en avís per pluges i tempestes, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET). A Tarragona, l'avís serà específicament per tempestes.

A més, a la resta d'Espanya, un total de 17 províncies estaran en avís per pluges i tempestes. Aquestes províncies inclouen Osca, Terol i Saragossa (Aragó); Burgos, Palència i Valladolid (Castella i Lleó); Conca i Guadalajara (Castella-la Manxa); Serra de Madrid (Comunitat de Madrid); Centre de Navarra, Pirineu navarrès i Ribera de l'Ebre de Navarra (Navarra); i la Ribera de l'Ebre de la Rioja.

En algunes àrees, com Segòvia i Sòria (Castella i Lleó) i la Ibèrica de La Rioja, s'emetrà un avís taronja per pluges i tempestes. D'altra banda, Menorca (Balears) estarà en avís per rissagues.

En línies generals, l'organisme estatal espera que el centre nord i el nord-est peninsulars segueixin afectats pel pas d'una DANA. D'altra banda, es preveu l'aproximació d'una nova pertorbació atlàntica, que deixarà una situació inestable a la meitat nord peninsular. Així, a la meitat nord es preveuen cels ennuvolats amb probables xàfecs i tempestes, que poden ser forts al centre nord i nord-est, fins i tot molt forts a Sòria, Guadalajara i al nord de la Ibèrica i nord de Tarragona, sense descartar-los en altres punts.

Mentrestant, a la meitat sud i les Balears s'esperen intervals ennuvolats, amb tendència a aclarir, encara que són probables les precipitacions al nord-est de l'altiplà sud. Tampoc no es descarten a l'oest de Galícia, resta de la Meseta i Estret, encara que de forma més feble i dispersa. Així mateix, hi haurà probabilitat de rissagues a Menorca ia les Canàries es preveuen intervals ennuvolats al nord i poc ennuvolat a la resta.

Pel que fa a les temperatures, les màximes baixaran al nord ia les Balears, de forma notable a l'interior nord-est i zones de l'altiplà nord, i tendiran a recuperar-se als terços sud i sud-est ia València. Paral·lelament, en les mínimes predominaran els descensos, encara que estaran lleugerament en augment a les Canàries. Per zones, les capitals de província que registraran valors més alts seran Castelló de la Plana amb 36ºC; Múrcia i València amb 34ºC i Alacant amb 31ºC.

D'altra banda, AEMET preveu probable calima en nivells alts al terç oriental, extrem nord i Balears, que tendirà a disminuir, així com boires i boires matinals a zones de muntanya. Així mateix, espera vent de components oest i nord a Galícia, Cantàbric ia l'Ebre i de l'oest i sud al vessant atlàntic i àrea mediterrània, rolant a nord-oest a Empordà. Mentrestant, preveu vent de ponent a l'Estret, Alborán i interiors i prelitorals de Llevant, així com alisi moderat a l'arxipèlag canari.