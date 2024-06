Per què avui se celebra el Dia Mundial dels Oceans?

per Gabriel Izcovich

Cada 8 de juny, el món s'uneix per celebrar el Dia Mundial dels Oceans, un recordatori anual de la importància vital dels oceans per a la vida a la Terra i la necessitat de protegir i preservar aquests vastos cossos d'aigua que cobreixen més del 70% del nostre planeta. Però quin és l'origen d'aquesta celebració i què vol dir per al món?

El Dia Mundial dels Oceans va ser declarat per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 2008, i va reconèixer la necessitat urgent d'abordar els desafiaments que enfronten els oceans, des de la contaminació fins al canvi climàtic i la sobreexplotació dels recursos marins. La data del 8 de juny es va triar per commemorar la primera Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament, celebrada a Rio de Janeiro el 1992, on es van discutir per primera vegada temes relacionats amb la salut i la sostenibilitat dels oceans a nivell internacional.

Arreu del món, el Dia Mundial dels Oceans se celebra amb una varietat d'esdeveniments i activitats destinades a augmentar la consciència sobre la importància dels oceans ia fomentar accions per protegir-los. Des de neteges de platges i campanyes d'educació ambiental fins a conferències i seminaris sobre conservació marina, la jornada es converteix en una plataforma per unir governs, organitzacions sense ànim de lucre, empreses i ciutadans en un esforç conjunt per salvaguardar els nostres oceans.

La importància dels oceans a la Terra ia la vida humana i animal és innegable. Els oceans no només generen la major part de l'oxigen que respirem, sinó que també actuen com a reguladors clau del clima global, absorbint grans quantitats de diòxid de carboni i calor. A més, els oceans són una font vital d'aliments i mitjans de vida per a milions de persones a tot el món, des de pescadors artesanals fins a comunitats costaneres que depenen del turisme marí.

No obstant això, malgrat la seva importància, els oceans estan sota una pressió creixent a causa d'activitats humanes insostenibles. La contaminació plàstica, la sobrepesca, l'acidificació i l'escalfament dels oceans només són alguns dels desafiaments que enfronten els nostres mars actualment. Si no prenem mesures urgents per revertir aquestes tendències, correm el risc de causar un dany irreversible als ecosistemes marins ia la nostra supervivència.