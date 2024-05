Baba Vanga el 2024: les prediccions encertades i les que fan témer

per Helena Celma

El món és ple de vidents, i alguns traspassen fronteres i adquireixen una gran fama. Baba Vanga n'és una. Les seves profecies, que han demostrat una precisió sorprenent, l'han convertit en una figura cèlebre i enigmàtica.

Aquesta "Nostradamus dels Balcans" va predir amb encert esdeveniments transcendentals com l'atemptat a les Torres Bessones, la caiguda de l'URSS i la guerra a Ucraïna. El 2024, els seus pronòstics continuen causant sorpresa i temor, especialment entre aquells que temen una predicció que augura la “fi del món”.

Una de les seves prediccions més famoses és la de l'atemptat de l'11 de setembre del 2001 a Nova York. Vanga havia declarat: "Dos ocells de metall xocaran contra els nostres germans americans, els llops udollaran des dels arbustos i la sang dels innocents correrà pels rius".

Prediccions per al 2024

El 2024, Baba Vanga va fer diverses prediccions que han captat l'atenció dels experts i el públic en general. Segons The Independent , va esmentar una "gran guerra musulmana" que podria estar relacionada amb el conflicte entre Israel i Palestina, afectant Europa. Aquesta guerra, segons els analistes, podria durar fins al 2043 i culminar en la creació d'un califat musulmà a Europa, semblant a Al-Andalus a la Península Ibèrica.

The Mirror també destaca diverses profecies de Vanga per a aquest any. Entre elles es troben:

Crisi econòmica global: Una gran crisi econòmica que afectarà el món sencer.

Proves d'armes biològiques: Un gran país podria fer proves amb armes biològiques.

Atemptat terrorista sense precedents: Un atac terrorista de gran magnitud a Europa.

L'alt percentatge d'encerts a les profecies de Baba Vanga aquest any ha generat temor respecte a dues prediccions particularment aterridores: la "Tercera Guerra Mundial" i la "fi del món". Tot i que aquestes prediccions encara no s'han materialitzat, el possible compliment és una font de preocupació global.

Fenòmens naturals... i prediccions positives

Baba Vanga també havia anticipat fenòmens naturals devastadors per al 2024. Entre aquests hi ha terratrèmols, com el que va passar al Japó, que va resultar en més de 250 morts, i altres a Nova York i la regió de Campània. També va parlar de canvis climàtics extrems i crisis polítiques que podrien afectar diverses nacions.

No obstant, no totes les prediccions de Baba Vanga són ombrívoles. També va vaticinar avenços mèdics significatius. Un d'aquests desenvolupaments podria ser la creació d'una vacuna contra el càncer de pulmó, actualment en desenvolupament per científics de la Universitat d'Oxford, cosa que representa un raig d'esperança enmig de les prediccions més fosques.