Aquest dijous va arrencar el 'Most Wanted Tour' de Bad Bunny pels Estats Units. Aquesta gira abastarà 33 ciutats i comptarà amb 47 concerts, finalitzant el proper 26 de maig al Kaseya Center de Miami.

El seu últim àlbum, 'Ningú sap el que passarà demà', té com a leitmotiv el porto-riqueny muntat damunt d'un cavall... i és precisament així com va entrar al recinte.

Aquest gest no ha estat ben acceptat pels usuaris de les xarxes socials. "El cavall no vol ser-hi", "què trist, de debò el cavall aquí és de vital importància?", "els animals no són simples accessoris", "si això no és maltractament animal...", diuen alguns comentaris a Twitter.

Els seguidors de Bad Bunny podrien haver fet olor aquesta 'entrada triomfal', ja que el cantant porto-riqueny ha explicat en una entrevista que "entrar a cavall en un concert" era un dels seus somnis.

Tot i això, no tothom ho ha vist bé.

Com actua un cavall?

Cal tenir en compte que un cavall no és un animal amb què es pugui comptar assíduament per a concerts, ja que l'animal no es porta bé amb els sorolls alts.

Aquestes poden ser les afectacions que poden patir: