Baixen les víctimes de violència de gènere per primera vegada des de la pandèmia

per Redacció CatalunyaPress

El nombre de dones víctimes de violència de gènere ha baixat un 3,28% el primer trimestre d'aquest any, entre gener i març, respecte a l'any anterior, segons ha informat aquest divendres el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) a l''Informe trimestral sobre Violència de Gènere' de l'Observatori de Violència Domèstica i de Gènere. Es tracta de la primera baixada des de la pandèmia.

En aquest sentit, reflecteix que en el període analitzat es van registrar 43.580 dones víctimes i 45.899 denúncies, un 3,28% i un 1,17% menys que fa un any, respectivament, quan se'n van registrar 45.060 i 46.443. Es tracta d'un lleu descens malgrat que el nombre diari de dones víctimes els primers 91 dies de l'any va pujar a 479 i el de denúncies, a 504.

El 65,16% de les víctimes tenia nacionalitat espanyola i les víctimes menors tutelades va pujar a 122. Així mateix, l'Observatori indica que la proporció de denúncies presentades per les mateixes víctimes, bé a comissaria bé al jutjat, "segueix mantenint-se constant".

Dues de cada tres denúncies (33.132, el 72,19%) van ser presentades per la víctima, mentre que els familiars van presentar 808 denúncies (1,76% del total); per part de lesions rebut directament al jutjat, 3.319 (el 7,23%) i per serveis d'assistència i tercers, 1.221 (2,66%).

Per acabar, les denúncies per intervenció directa de la policia, 7.419 en total, que representen el 16,16 % del total. Les dades de l'observatori també mostren un descens del 16,44% de les dones víctimes que s'acullen a la dispensa de l'obligació de prestar declaració i unes xifres d'ordres de protecció que gairebé no han variat respecte al primer trimestre del 2023: s'han acordat un 1,8% menys.

Pel que fa a les sentències, els òrgans judicials van dictar un total de 15.479, de les quals el 79,94% van ser condemnatòries.

El nombre de mesures civils consistents en la suspensió del règim de visites, que els jutjats de violència sobre la dona dicten per protegir els fills i filles de les víctimes, van mantenir la tendència a l'alça mostrada des de l'entrada en vigor de la Llei orgànica de protecció integral a la infància i l'adolescència davant de la violència.

Així, durant el primer trimestre del 2024 es van adoptar 1.014 mesures d'aquest tipus, un 2,5% més que fa un any.